Durante una nueva sesión de consejo de ministros, transmitida en directo este martes 17 de junio, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo y fuerte reproche a los miembros de su gabinete por la baja ejecución presupuestal en departamentos históricamente marginados, como Chocó y Guainía.

El mandatario calificó como una “traición” el hecho de que su propio gobierno esté destinando los mayores recursos a zonas como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, en lugar de priorizar territorios golpeados por la violencia.

El reclamo del jefe de Estado se produjo tras la intervención de Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, quien presentó un informe sobre la evolución de la inversión pública entre 2010 y 2025. En los mapas mostrados, se evidenció una concentración del gasto en las regiones tradicionalmente más desarrolladas.

Petro interrumpió la exposición para manifestar su inconformidad con el hecho: “El mapa debería ser diferente por la paz de Santos, y eso aquí no se ha cumplido, y ustedes son los responsables”, dijo, en alusión al Acuerdo de Paz firmado en 2016, que compromete al Estado a aumentar la inversión en zonas rurales y afectadas por el conflicto.

Visiblemente molesto, el presidente cuestionó a sus ministros por no haber corregido los patrones de inversión heredados de gobiernos anteriores. “¿Por qué Chocó es lo menos? ¿Acaso no fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros? ¿Por qué me tienen al Chocó así tan abandonado? Como si ustedes fueran Duque”, expresó.

Además de señalar una falta de alineación con las prioridades del Ejecutivo, Petro denunció que algunos recursos han beneficiado a regiones gobernadas por sectores de oposición. “Miren cómo hemos premiado a los gobernantes de la oposición y nos organizan golpe. Están financiando el golpe, amigos”, afirmó.

Finalmente, en uno de los momentos más tensos de la reunión, el presidente dejó ver su frustración con el rumbo de su administración: “Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo. No puede seguir así”.

Además, también explicó que esa es la razón de los constantes cambios que realiza en su equipo ministerial y concluyó diciendo: “Tiene que haber una prioridad: que los pobres sean los que reciban la plata”.