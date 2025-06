La Fundación Santa Fe de Bogotá informó este martes que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico pero estable, tras el atentado que sufrió el pasado sábado durante un mitin político en el barrio Modelia de la capital.

El tercer parte médico emitido por el centro hospitalario señala que “el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico”. Los médicos agregaron que “en esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición”.

Desde las afueras de la clínica, María Claudia Tarazona, esposa del político de 39 años, ofreció declaraciones en las que agradeció el apoyo de los colombianos y describió la fortaleza de su esposo. “Quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla, está anclado a esta tierra”, expresó.

La esposa del senador hizo un llamado a la ciudadanía para que continúen sus oraciones, asegurando que percibe cada una de ellas. “Le pido a los colombianos que no paren de rezar. He sentido cada rezo y se lo transmito a Miguel, con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando”, manifestó Tarazona.

El político resultó herido cuando participaba en una actividad proselitista el sábado por la tarde, siendo víctima de disparos que le causaron lesiones en la cabeza y una pierna. Fue sometido a cirugía el mismo día de los hechos y desde entonces permanece bajo cuidados intensivos en la institución médica bogotana.

En sus declaraciones, Tarazona hizo un llamamiento sobre la situación de violencia que vive el país. “Tenemos una causa que no podemos olvidar, el país está en guerra. Hago un llamado a todos los sectores, a que salvemos este país. Ningún niño en Colombia tendría que contar que su papá recibió un disparo en la cabeza”, concluyó.