Luego del atentado que sufrió el senador Miguel Uribe el pasado sábado 7 de junio, que lo tiene con pronóstico reservado, varios precandidatos a la Presidencias anunciaron la suspensión de las actividades de su agenda de campaña, en solidaridad con el político del Centro Democrático y su familia.

Mauricio Lizcano, ex ministro de las TIC, anunció por medio de sus redes sociales que al menos durante esta semana no llevará a cabo sus actividades de campaña.

“Ante el brutal atentado contra la vida de Miguel Uribe, que hoy lucha por sobrevivir, y atento a su evolución he decidido suspender toda actividad proselitista de nuestra campaña por toda la semana. Lo hago en solidaridad con él, por respeto a la vida y por sentido común así como por solidaridad con su familia y como un llamado urgente a la reflexión nacional: la violencia no puede tener espacio en la democracia. La radicalización del debate político nos está llevando por un camino oscuro al que como país no debemos volver. Es momento de parar, de escucharnos y de defender la vida sin pretextos. Colombia no puede acostumbrarse al odio. Como dije y reitero ‘O nos unimos o nos jodemos’”, se lee en su publicación.

Del mismo modo, David Luna, exsenador y también precandidato presidencial, también anunció la suspensión de sus actividades de campaña, de igual forma para solidarizarse con Miguel Uribe y su familia.

“Hoy quiero compartir con ustedes que yo he decidido suspender temporalmente todas las actividades políticas y proselitistas. Lo hago fundamentalmente en solidaridad con Miguel Uribe, con su esposa María Claudia y con su familia. Pero también lo hago con el ánimo de pedir unión en torno a la defensa de la democracia”, se le escucha decir a Luna en un video publicado en sus redes sociales este lunes 9 de junio.

Asimismo lo hizo Gustavo Bolívar. Publicó en su cuenta de X: “Anuncio la cancelación de mi agenda y toda actividad política por dos semanas, a partir de mañana. No es posible que mientras un contrincante esté debatiéndose entre la vida y la muerte, los demás estén sacando partido de su tragedia o haciendo campaña”.

También lo había anunciado Claudia López, exalcaldesa de Bogotá: “Con mi equipo hemos tomado la decisión de cancelar la agenda de gira que teníamos en Santander y Norte de Santander esta semana”.