El excanciller Álvaro Leyva Durán envió una nueva carta al presidente Gustavo Petro en la que reitera que el jefe de Estados no está bien y que “ya no se mide” respecto a las decisiones de su administración, como convocar la consulta popular por decreto.

Leer más: ¿Cuáles son las hipótesis de la masacre de Villa de Olvega en Puerto Colombia?

“Su estado no permite nada diferente por encontrase en un momento de enorme confusión en lo personal con graves implicaciones para el país que le ha correspondido liderar. (…) Por fortuna mi mejor testigo de lo que he venido señalando y continúo revelando es usted mismo. Es que usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe”, se lee en la carta.

Leyva mencionó además que el supuesto golpe de Estado mencionado por el primer mandatario, al que “tanto le teme”, es en realidad “un auto golpe que usted quisiera dar descalabrando la nación y arrasando con las instituciones. Todo con el alcance de disfrazar lo inocultable”, enfatizó.

Asimismo, le escribió al jefe de Estado que para sostenerse en el poder “abusa”.

El excanciller insistió en la supuesta enfermedad que padece el presidente y le cuestionó: “¿Si usted Gustavo Petro hubiera sabido en su momento que yo, su ministro de Relaciones Exteriores, padecía la enfermedad de la que usted es hoy víctima, me habría dejado a cargo de tan importante cartera? Entiendo que no le sea posible contestar Presidente. Y es que ya no se trata de la errática gestión suya como gobernante sino de la causa próxima que nos ha conducido con perplejidad al actual estado de cosas. Fuerte tener que decirlo sin ambage alguno. Sin rodeos de ninguna clase. Es que hoy se encuentra usted en muy mal estado", añadió.

Ver también: Familia de Mateo Varela, ‘Peluche’, denuncia amenazas incluso en contra de una bebé de un año

Aunque Leyva mencionó que se sintió enaltecido por el jefe de Estado al nombrarlo como ministro de Relaciones Exteriores, lo cual “constituyó la oportunidad de escribir páginas gloriosas en un capítulo nuevo de la historia de Colombia”, el cargo no fue lo que esperaba, tras estar bajo la dirección de Petro y su conducta basada en un problema con los “estupefacientes”.