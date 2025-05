El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que se evaluará un caso de supuestas malas prácticas laborales por parte del representante David Racero, del Pacto Histórico, con los empleados de un ‘fruver’ de su propiedad en 2020.

El jefe de la cartera laboral dijo este domingo en la emisora W Radio, que el Ministerio de Trabajo tiene funciones de inspección, vigilancia y control, y que, aunque hasta ahora no ha recibido una queja formal sobre este caso, su despacho evaluará la situación.

“Tendríamos que examinar estas circunstancias, observar si corresponden a la actual legislación que, precisamente, es la que queremos cambiar con la reforma laboral”, afirmó.

Sanguino explicó que no emitirá juicios sobre investigaciones en curso: “En mi caso, lo que procede es esperar que esas investigaciones se adelanten y arrojen las conclusiones que correspondan”.

Y reiteró su compromiso con la reforma laboral que atraviesa su tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado como una herramienta para combatir la precarización laboral en Colombia.

De acuerdo a una columna publicada por el periodista Daniel Coronell en el portal Los Danieles, Racero habría incurrido en prácticas que contradicen los principios que han defendido públicamente él su partido, el oficialista Pacto Histórico, sobre todo en la reivindicación de los derechos laborales.

Se lee que un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del representante estaría trabajando también en un negocio privado de venta de frutas y verduras, más conocido como ‘fruver’, del congresista. Plantea el texto un posible conflicto entre las funciones oficiales del empleado y las tareas privadas en el negocio.

También se expone un audio de WhatsApp en el que se escucharía al parecer al legislador describiendo las condiciones laborales en el ‘fruver’. Según el audio, Racero ofrece en 2020 un salario de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, con un horario de trabajo que abarca desde las 7 am hasta las 8 pm, y un día de descanso semanal. Y las labores a desarrollar serían manejo de caja, preparación de pulpas, limpieza de baños y pisos, organización de alimentos y otras actividades relacionadas con el funcionamiento del minimercado. En sus palabras, el trabajador debe estar “dispuesto para todo”.

Racero respondió este domingo en un comunicado que desde el 2024 pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara el caso debido a que “información de origen anónimo se atribuía a mi persona, sin que mediara ni siquiera un asomo de verificación y autenticidad”, agregando que “la idea de que me atribuyan información falsa me preocupa” pero “la idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta”.

Y reconoce que “en 2020, durante aproximadamente seis meses, mi familia y yo tuvimos un pequeño emprendimiento familiar. Diversas circunstancias, relacionadas con la pandemia, mantuvieron los saldos en rojo y obligaron a la liquidación. Esa es la única verdad”.

Finalmente, comenta que “pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido”.