En el Paseo Bolívar de Barranquilla, en el marco del inicio de los cabildos abiertos, el presidente Gustavo Petro terminó de tensar la cuerda con la bancada Caribe, especialmente con los congresistas del Atlántico, que en su mayoría son abiertamente de oposición.

Leer también: Expresidente Uribe advierte que en la Consulta Popular hay una propuesta “peligrosa” para el país

El jefe de Estado, enceguecido en su malestar por el poco respaldo que ha tenido a nivel legislativo desde la clase política local, hizo catarsis de la ira acumulada durante varios años y enfiló sus palabras, con nombre propio, contra varios congresistas, especialmente contra Efraín Cepeda, del Conservador; Mauricio Gómez; del Liberal, y Carlos Meisel, del Centro Democrático; Antonio Zabaraín, de Cambio Radical y hasta con Betsy Pérez, de Cambio Radical, quien contrario a lo que pensó el mandatario, votó a favor de la consulta popular.

En medio de su desahogo, Petro reconoció el dilema que vive en su cabeza: la Costa, Barranquilla (257.337 votos) y el Atlántico (480.563 votos) lo respaldaron a su llegada a la Casa de Nariño; sin embargo, en las elecciones regionales votaron a favor de candidatos de otras orillas políticas como Alejandro Char (más de 250.000 votos). Debido a lo anterior, el mandatario, que tampoco tiene mayores fichas del Pacto Histórico en el territorio (Pedro Flórez y Agmeth Escaf), decidió poner fin a esta encrucijada invitando, especialmente a sus bases, a no darles un voto más a estos dirigentes, a los que tildó de compradores de votos y corruptos.

“El señor Efraín Cepeda votó en contra de ustedes y en contra del pueblo caribeño. No votó contra Petro. Petro lo vence cada vez que hay una elección aquí. Votó fue contra su propio electorado. Y esto tenemos que analizarlo bien entre familia con los amigos y las amigas del barrio, en el sindicato en donde hay organización en la junta comunal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque solo se puede hacer una de dos: o cambiamos a Colombia o Colombia se nos desbarata entre la sangre de nuestros propios hijos. ¿Por qué le entregamos a los verdugos del pueblo, la hechura de las leyes de Colombia bajo las cuales tiene que gobernar un presidente que puede ser un amigo del pueblo?”, cuestionó.

En medio de las tensiones, Cepeda, presidente del Congreso, le ha aclarado al jefe de Estado que sus colegas también han sido elegidos por voto popular. El político Conservador fue el senador del Atlántico con mayor número de votos obtenidos (130.269) en las pasadas elecciones, seguido de José David Name (la U, 107.169) y Arturo Char (CR, 102.121). En Cámara, la situación es parecida para la oposición. Cambio Radical lideró el número de votos (309.249), acompañado de los liberales (198.853), mientras que el Pacto Histórico registró 143.779 votos.

Cierran filas

La mayoría de los integrantes de la bancada caribe han cerrado filas en las últimas horas tras el crudo discurso del presidente del pasado martes. Los congresistas, que han expresado su malestar a través de cartas, han coincidido en que el mandatario ha usado a la ciudad en varias ocasiones como sitio de campaña; sin embargo, no ha desembolsado mayores inversiones para el crecimiento de la ciudad.

“No nos prestaremos al juego de la mentira populista. No vinimos al Congreso a rendirnos ni a aplaudir imposiciones disfrazadas de democracia. Vinimos a representar con dignidad a millones de colombianos que quieren verdad, respeto y resultados. Porque este país no necesita más odio. Necesita justicia. No necesita más discursos. Necesita acción. Mientras usted incendia el país con palabras cargadas de rabia, su gobierno se derrumba en escándalos. Y aun así tiene el descaro de señalar con el dedo, tratando de dividir a Colombia entre buenos y malos según su conveniencia. Presidente: no confunda dignidad con traición. No confunda el Caribe con sumisión. Nosotros no votamos con miedo ni por favores. Votamos por principios”, manifestó Antonio Zabaraín.

Importante: “Están acabando la reforma laboral”: Petro sobre nueva ponencia del Congreso

En este sentido, Carlos Meisel señaló: “Usted (Petro) hace un llamado por mejorar las prácticas políticas del Caribe y estoy totalmente de acuerdo, pero presidente, las reflexiones hay que hacérselas es a los colectivos que lo siguen a usted para todos lados ciegamente. Qué gracia tiene votar por un tipo que va a una ciudad, a nuestra ciudad cada cuatro meses a prometer con discursos totalmente efímeros y largos los mismos cuentos chinos de siempre que no le benefician en nada en concreto a la ciudadanía ni a las comunidades que dice representar. Yo creo que esos colectivos son los primeros a los que usted debería hacerles un llamado, una reflexión política, ¿qué gracia tiene votar por un tipo como usted?”.

A su turno, Gersel Pérez expresó su preocupación por “el irrespeto y la descalificación” a sus compañeros congresistas.

“Este tipo de declaraciones no contribuyen al progreso ni a la estabilidad del país. Por el contrario, profundizan las brechas sociales y fomentan el odio entre los ciudadanos. Queremos que Colombia sea como Barranquilla: un territorio de resultados, de visión y de crecimiento constante. Un país a otro nivel. No permitiremos que su discurso continúe dividiendo a los ciudadanos ni menospreciando los logros alcanzados con esfuerzo y buena administración. Nuestro desarrollo no debe ser obstaculizado por palabras vacías ni por promesas incumplidas”, indicó.

Pérez, de Cambio Radical, aprovechó la oportunidad para exigirles el cumplimiento de varios compromisos al jefe de Estado. “Pague los subsidios de energía adeudados a Air-e, solucione el problema de las altas tarifas de energía, atienda las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas de seguridad, proceda con la demolición del antiguo puente Pumarejo, implemente el dragado del Canal del Dique, construya las plantas de energías renovables y cumpla con su compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres y los feminicidios”.

Además, le recordó al presidente que durante su gestión el Gobierno se ha “dedicado a retirarnos espacios de reconocimiento internacional, como los Juegos Panamericanos y el foro de migración”.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez criticó que “mientras el país está pasando por un mal momento en lo económico, en lo político y en lo social”, el presidente sigue recorriendo “el país en tarima, politiqueando, engañando, mintiendo, generando caos, incitando al odio y a la violencia”.

“El presidente en vez de estar perdiendo el tiempo, debería estar anunciando en Barranquilla cómo acompaña al alcalde Char en sus grandes obras y transformaciones que hace diariamente en la ciudad”, señaló.

“O debería estar preguntándole al gobernador Eduardo Verano qué necesita en la emergencia del puente de Juan de Acosta. O debería estar preguntándole a la gobernadora de Sucre cómo ayudamos para que la Mojana no se siga inundando. Se la ha pasado en sus discursos en el populismo, sin poca ejecución, poco legado, poca transformación”, concluyó.

EL HERALDO La lucha del petrismo por alcanzar el poder en el Atlántico.

El Pacto quiere fortalecerse en el territorio

El representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, culpó a la clase “política tradicional” de torpedear las intenciones del Gobierno para solucionar los problemas de los ciudadanos. “Para nadie es un secreto que hay un sector de la política del Caribe, principalmente de Barranquilla, que ha hecho una férrea oposición a los proyectos del Gobierno. Y uno puede estar o no de acuerdo con las iniciativas, pero no le cerremos la puerta a mejorarlas. Creo que negarse a llegar a acuerdos es lo que nos tiene en este punto”, aseguró.

En este sentido, el congresista se mostró confiado de lo que pueda obtener el Pacto en las próximas elecciones.

“Mi llamado es a las fuerzas progresistas del Atlántico. Es momento de pensar en el proyecto, de seguir unidos. Hay un gran ambiente para una victoria arrolladora en las elecciones”, indicó.