El pasado miércoles 7 de mayo se realizó el Congreso Nacional de Municipios 2025, organizado por la Federación Colombiana de Municipios, en la ciudad de Cartagena.

Al evento asistió el presidente Gustavo Petro, quien escuchó las intervenciones de los mandatarios municipales, que realizaron varios reclamos por la falta de inversión y la situación de orden público que golpea a las comunidades.

Luego de que la mayoría de alcaldes del país cuestionaran los resultados del Gobierno nacional en materia de seguridad y recursos para sus municipios, el jefe de Estado se refirió a la situación fiscal del país culpando nuevamente al Congreso por la falta de dinero.

Ante los reclamos, el mandatario aseguró que es necesario que aumenten los ingresos para lograr que los recursos fluyan y puedan ser distribuidos en gran magnitud a los municipios.

“Ese gasto depende de los ingresos, sería un error imprimir (más dinero) porque ocasionarían un desastre. En la base la producción es el camino para la riqueza y tendríamos que mirar cómo producen nuestros municipios”, agregó Petro.

Asimismo, reiteró que esta situación es consecuencia, en gran parte, del hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso; además de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el impuesto al carbón. “Se intentó un ahorcamiento del Gobierno desde el punto financiero”, dijo.

ANDREA PUENTES/Presidencia Congreso Nacional de Municipios 2025. Alcaldes exigen recursos para sus comunidades.

De igual manera, lanzó pullas a la Alcaldía de Bogotá, aprovechando el espacio para hacer varias críticas contra la administración de Carlos Fernando Galán.

“En Bogotá crece la pobreza multidimensional, crece la tasa de homicidios, crece la exclusión femenina, son datos que antes no estaban, hay una especie de crisis político-económica en la ciudad de Bogotá; pero en general, en el resto de municipios, la pobreza multidimensional baja”, señaló.

Sin embargo, la respuesta del jefe de Estado molestó a muchos de los alcaldes presentes en la cumbre, quienes le exigieron recursos para la contratación de docentes y construcción de vías y hospitales en varios municipios. A lo que Petro contestó: “Prefieren hablar de cemento”, respuesta que hizo que varios alcaldes se retiraran del recinto.

El jefe de Estado también habló sobre la ‘paz total’, cambiando el tema de los recursos y la inversión por el de la seguridad –acto que molestó a varios mandatarios locales-.

El presidente Petro destacó los resultados expuestos en materia de reducción de homicidios, aunque reconoció una falla en la administración de los puertos del país.

“No puedo cambiar la administración, pero la vigilancia de los puertos debe ser cambiada porque hoy está en manos de la mafia. La policía de los puertos la controla la mafia y la política local empieza a vivir de esas mafias”, agregó en su intervención.

También se refirió al ‘plan pistola’ ejecutado por el Clan del Golfo, que ya ha cobrado la vida de más de 25 uniformados de la fuerza pública.

“Por eso ordenan el ‘plan pistola’, porque les estamos dando muy duro, porque la paz total es estrategia política-militar, no es ingenua. Hace que unos grupos decidan negociar y que otros reaccionen matando niños y policías, creen que así no los extraditamos, pero eso no es así“, argumentó.