A 58 años y tres meses de prisión fue condenado Brayan Campo, señalado de asesinar e incinerar el cuerpo de la pequeña Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, el pasado 29 de septiembre de 2024 en el municipio de Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca.

La jueza del caso declaró culpable a Campo, de 32 años de edad, de los delitos de “feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio”.

Tras conocerse la condena, el abogado de la familia Delgado, el exfiscal Mario Iguarán, advirtió que habría otro implicado en el atroz caso, quien ya está identificado.

De acuerdo con el jurista, en el este caso que conmocionó a Colombia, Brayan Campo no habría actuado solo, por lo cual manifestó que: “No descansaremos hasta que se sepa la verdad”.

Al parecer, la tercera que habría participado en el asesinato de Sofía Delgado, sería Evelyn Rodas, expareja de Campo.

“Muchos consideramos, y eso lo hemos pedido a la Fiscalía y sé que la Fiscalía está en eso, es que creemos que puede haber otra persona involucrada en ello”, dijo Iguarán en diálogo con ‘Noticias Caracol’.

“De una vez hay que decirlo, la compañera de este sujeto. Yo creo que ella tiene que dar unas explicaciones y sobre eso vamos a seguir trabajando”, añadió.

Además, señaló que existen muchos interrogantes respecto a su relación con el aberrante caso de Sofía Delgado.

“Hay circunstancias de tiempo, modo y lugar permiten establecer que esta persona pudo conocer, no ser autora ni coautora, pero sí pudo haber conocido de ese suceso, de esa barbarie, por eso tendremos que llevarla a unos interrogatorios, a unas versiones, a unas entrevistas y llenarnos de elementos y de información el que se establezca que la que era su compañera, no tiene nada que ver con eso”, aseguró.

¿Cómo fue el asesinato de Sofía Delgado?

La investigación de la Fiscalía estableció que la niña salió de la casa de sus abuelos y se dirigió a su lugar de residencia para recoger un champú para bañar a su mascota.

En el camino pasó frente a un establecimiento de artículos para animales de propiedad de Campo, quien la interceptó e “indujo con engaños a ingresar al local”.

“Posteriormente, el hombre de 32 años bajó la reja del inmueble y golpeó a la menor de edad en la cabeza dejándola inconsciente y sin signos vitales. Horas después envolvió el cuerpo en costales y lo trasladó en una motocicleta a una zona de cañaduzales ubicada en la vía que conduce de Candelaria a Florida, donde le prendió fuego. Al día siguiente los expertos forenses lo encontraron”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía añadió que “minutos antes del crimen (Campo) intentó secuestrar a otra menor de edad, también de 12 años, quien logró escapar del sitio”.

El asesinó pagará su pena en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar.

Testimonio de Evelyn Rodas tras ser dejada en libertad

En esos momentos la policía detuvo a Brayan Campo y a su esposa Evelyn Rodas para ser interrogados. El hombre confesó todo lo que hizo y dónde puso el cuerpo de la menor, por lo que las autoridades dieron con el paradero de Sofía.

Sin embargo, el hombre señaló que su esposa no tenía nada que ver con el asesinato, por lo que fue puesta en libertad mientras la investigación seguía su curso.

Rodas no había hablado sobre lo sucedido con su esposo, sin embargo, en una reciente entrevista en redes sociales con el periodista Jay Alarcón, la mujer habló de lo sucedido.

Evelyn aseguró que era inocente y que tampoco sabía que Campo estaba involucrado en el asesinato de Sofía Delgado.

“Yo no me había enterado ni siquiera el día de la captura. Fue hasta las audiencias cuando lo dijo. No me cabía en la cabeza cómo podía estar involucrada en eso. Cuando comenzaron a investigar, le pregunté si él sabía algo o tenía algo que ver con esto. Él siempre, mirándome a los ojos, me lo negaba”, dijo la mujer.

Además, se refirió a que no pensaba que Brayan estuviera involucrado en este terrible caso de asesinato; incluso el hombre le confesó que cuando estuvo en la cárcel por un caso de abuso sexual fue una “injusticia”.

“Jamás imaginé que él estuviera implicado, a pesar de un caso anterior del que me decía había pagado por una injusticia y por ello estuvo en la cárcel un año y medio”, explicó.

Evelyn Rodas siguió su relato y describió cómo se sintió y qué hizo cuando Brayan le confesó lo que le había hecho a la niña Sofía Delgado, porque siempre le preguntaba si estaba involucrado en el caso y él siempre se lo negó.

“Cuando estábamos detenidos, le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos. Le dije: ‘Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña’. Y simplemente miró al suelo y hacia un lado. Me puse a llorar y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear”, contó.

La mujer reiteró que no ha tenido nada que ver con lo sucedido y teme por su vida porque ha recibido múltiples amenazas de muerte.

Pidió a las autoridades que le brinden un acompañamiento en lo que refiere a esta situación. “Me parece injusto que me estén haciendo esto, porque yo no he hecho nada. Han sido días difíciles porque para nadie es fácil tener que estar encerrada todo el tiempo y estar recibiendo ataques de toda Colombia. Jamás me imaginé yo estar en una realidad así”.

Igualmente, comentó que ella ese domingo 29 de septiembre estaba haciendo mercado. “La única vez que pasé por la tienda como a las 10:30 de la mañana, para dejar una calculadora. Nunca mostró que estaba nervioso, se comió todo el almuerzo que le serví. Incluso, los domingos siempre veíamos una o dos películas y ese día las vimos, normal”.

Manifestó que nunca lo vio arrepentido, ni nervioso. Además, dijo que en los ocho años que tenía conociéndolo “nunca le noté algún comportamiento extraño con niñas”. Hizo hincapié que Brayan nunca quiso bañar a su propia hija.

“A la señora Lady quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan, porque no me parece justo lo que hizo. Hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña, porque yo también soy mamá y también tengo a mi hija y también se llama Sofía”, declaró.