En una nueva diligencia judicial que se celebra este lunes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su derecho a a guardar silencio alegando que tiene “una enorme responsabilidad” con él que lo obliga a hablar.

“Tengo obligaciones con mi familia, con la justicia, con un grupo grande de ciudadanos que me ha apoyado y con las instituciones que he representado, con la posibilidad que me dio este país de ser presidente”, dijo Uribe en la audiencia del juicio oral.

A esto agregó que “todo eso fija una enorme responsabilidad en mi persona que me obliga a renunciar al derecho de guardar silencio”.

La renuncia a guardar silencio se hace, explicó Juan Felipe Amaya, abogado del expresidente, con el fin de empezar “a corroborar la verdad de este caso” con el propio testimonio del procesado.

Previo al inicio de la audiencia Amaya señaló que la Fiscalía no logró demostrar que Uribe ordenó sobornos a exparamilitares para que declararan a su favor.

“Las grabaciones creo que todos las han podido escuchar, todas son muy claras. Creo que no se necesitan intérpretes para entender lo que se pide ahí. Constantemente la referencia es a que se diga la verdad, que no hay ofrecimientos”, apuntó el litigante momentos antes del inicio del juicio.

Mientras eso sucedía, a las afueras del complejo judicial de Paloquemao seguidores del expresidente manifestaban su apoyo con pancartas que tenían inscrita la consigna: “Uribe dice la verdad”.