El presidente Gustavo Petro planteó una estrategia territorial de seguridad para el país en 2025.

“El mapa del crecimiento de la violencia, en términos de tasa de homicidios, no está complejo. Lo que está complejo es la solución. Está concentrado geográficamente. Se puede dominar esa geografía, es mucho más pequeña que todo el país. Es más controlable si se trazan estrategias diferenciadas y territoriales para contener el homicidio”, indicó el mandatario ante los comandantes de la institución, reunidos en el primer encuentro de 2025, celebrado en el Centro Cultural de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander.

Según las cifras reveladas por el jefe de Estado, las ciudades de Cali, Bogotá y Pereira, los departamentos de Guaviare y Meta, y la región del Catatumbo (Norte de Santander) han presentado incrementos significativos en los índices de homicidio en lo que va de este año: “Si yo le sumo, pues, lo de las tres ciudades que hemos mencionado (Cali, Bogotá y Pereira), más Guaviare y Meta, entonces tengo otro conflicto armado ahí, otra guerra de menor dimensión que la de Catatumbo, pero está ahí. Pues entonces, ya sabemos por qué está subiendo el homicidio en Colombia”.

Aseveró que en el resto de las ciudades del país “las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa, no es. No quiere decir que estemos en el paraíso, pero no es una crisis, un caos, digamos, de seguridad”.

Y destacó en este sentido que los niveles de homicidio han disminuido en 21 ciudades capitales, ante lo cual “uno diría, pues, si nos ponemos las pilas, podemos tener un resultado al final de este año importante, aleccionador”.