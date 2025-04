La ministra (e) de Comercio, Cielo Rusinque, pidió al sector privado dejar actuar solo al Gobierno ante el diálogo solicitado con los Estados Unidos por la crisis arancelaria, mientras que la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, plantea trabajar unidos y de forma complementaria.

“Como ministra de Comercio encargada, me permito comunicarle a la opinión pública que el Gobierno de Colombia no tiene portavoces extraoficiales. El escenario internacional y la reconfiguración de la geopolítica provocada por las decisiones en materia arancelaria, exige responsabilidad, serenidad y confidencialidad. Como lo establece la Constitución, el presidente es el jefe de Estado y dirige las relaciones internacionales del país. Por otro lado, como lo determina el Decreto 210 de 2003, la cartera que presido tiene por objetivo formular la política en materia de desarrollo económico y social del país relacionada con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de bienes, el comercio interno y el comercio exterior”, escribió Rusinque en sus redes sociales.

Agregó en este sentido que “por lo tanto, la usurpación abusiva de las funciones del Gobierno por parte de autoproclamados voceros del Estado, en su intento por asumir la dirección general de la economía y la política comercial, significa no solo un desconocimiento de las instituciones y autoridades legítimas, sino que compromete y enturbia la estrategia de negociación que hemos emprendido para buscar soluciones que garanticen la prevalencia de la soberanía nacional y el bienestar del pueblo colombiano en el complejo contexto internacional. No es momento para mezquindades, tergiversaciones y oportunismos”.

Aclaró en este punto que el Gobierno Nacional no ha activado el mecanismo de solución de controversias del acuerdo comercial vigente con los EE. UU. “Nos encontramos evaluando las mejores alternativas disponibles para alcanzar el objetivo común de garantizar los flujos de comercio hacia los EE. UU., la producción y los empleos asociados”, señaló.

Y concluyó la superintendente de Industria y Comercio que “el sector privado debe comprender que lo más prudente es abstenerse de adelantar reuniones ante el gobierno de los EE. UU., en una ficticia representación del Gobierno Nacional. Por el contrario, resultaría conveniente para los intereses nacionales actuar de manera coordinada para buscar los objetivos mencionados”.

En respuesta, Lacouture ‘trinó’ que “en la relación binacional entre países existen distintos estamentos, cada uno con responsabilidades propias. La negociación oficial está en manos del Gobierno Nacional, y confiamos en que su buen oficio será clave para lograr que #Colombia sea excluida del arancel del 10%, protegiendo así sectores clave y el bienestar de los colombianos. Solo una gestión oportuna del Gobierno puede generar acciones directas con su contraparte en EE. UU.”.

No obstante, llamó la atención la ex ministra de Comercio acerca de que “el sector privado también tiene un rol fundamental: mantener relaciones con empresarios y autoridades estadounidenses para mostrar la importancia y el beneficio mutuo de conservar abiertos los canales de comercio e inversión. No se trata de funciones excluyentes, sino complementarias”.

Por lo que, expresó por último, “el trabajo unido, coordinado y respetuoso entre Gobierno y sector privado es lo que más le conviene al país”.