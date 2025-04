Un curioso video, difundido en redes sociales, muestra a un hombre transportándose en una bicicleta inusual en Bogotá. El ciudadano usó un patín como rueda delantera de este medio de transporte.

Inmediatamente, las imágenes se hicieron virales y la escena generó diferentes reacciones por parte de los internautas, principalmente quienes elogiaron al ciudadano por su creatividad e innovación y la capacidad para no perder la estabilidad.

“Colombia, tierra de genios”, “lo buscan en la NASA”, “es un hada artesana”, “realismo mágico en toda su expresión”, fueron algunos de los comentarios.

El video causó gran curiosidad a un pasajero que iba en el Transmilenio, por lo que decidió sacar su teléfono y registrar la escena, la cual ocurrió justo en la Avenida 26 cuando el ciudadano se movilizaba por la ciclorruta.

Aunque este hecho fue bastante aplaudido, hubo algunas personas que comentaron que podría representar algún tipo de ilegalidad al modificar la bicicleta, y poner en riesgo la movilidad.

Ante esto, el profesor Darío Hidalgo, experto en movilidad, aseguró que no existe ningún tipo de ilegalidad al modificar este tipo de vehículo, ya que no tiene motor. “Cosa distinta si tuviera motor; aunque también hay vehículos motorizados que no tienen homologación como vehículo de transporte”, enfatizó.