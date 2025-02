En la Casa de Nariño suena el nombre de Armando Benedetti, otra vez, para el Ministerio del Interior luego de que Juan Fernando Cristo renunciara a su cargo tras el pedido del presidente Gustavo Petro.

Lea también: Camión que transportaba militares cayó por un abismo: hay al menos 8 soldados muertos

Aunque inicialmente Benedetti se convertiría en jefe de gabinete su nombramiento no cayó bien entre los ministros más fieles al proyecto político progresista del jefe de Estado. Hecho que quedó evidenciado en el muy polémico consejo de ministros que fue televisado.

De acuerdo con La FM, el exembajador de Colombia en Venezuela llegaría a su quinto cargo en el Gobierno Petro y dejaría de ser el mediador entre los ministros y el presidente después de un corto tiempo en ese cargo.

Lea también: ‘Reina del cosquilleo’ y una cómplice cayeron por robo de celulares en Batalla de Flores de ‘Santoto’

Su nombramiento generó las renuncias irrevocables de varios funcionarios como el de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; Alexander López, ex director del Departamento Nacional de Planeación; Juan David Correa, ex ministro de Educación, y de Jorge Rojas, ex director del Dapre y el primero en anunciar su salida.

La polémica alrededor de Benedetti gira alrededor de múltiples cuestionamientos como su supuesto relacionamiento con Diego Marín, alias Papá Pitufo, su distanciamiento del proyecto político de Petro y el presunto caso de violencia machista que su esposa alguna vez lo acusó.

Lea también: ICBF pone en la lupa a fundaciones que atienden a la primera infancia en La Guajira

El político llegaría a este nuevo cargo ad portas del inicio de las discusiones en el Congreso de la República de las reformas sociales del Gobierno a quien no le ha ido muy bien en esa corporación. Y esta cartera la encargada de tranzar con los legisladores para sacar adelante los proyectos de ley.

Y esos acercamientos ya comenzaron, el pasado martes 18 de febrero Benedetti se entrevistó con más de 30 congresistas liberales, conservadores y de La U en busca de apoyo a las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo.