La ONU Mujeres Colombia expresó su preocupación por la polémica suscitada tras la convocatoria del jugador Pablo Armero en la Selección Colombia y los hechos que desencadenaron este llamado al combinado nacional.

Mediante comunicado expedido en las últimas horas, manifiesta la 'inmensa' inquietud desatada en Colombia debido a los antecedentes por violencia intrafamiliar del futbolista tumaqueño.

Consideró además necesario que la Federación Colombiana de Fútbol se comprometa con hechos concretos. 'La violencia contra las mujeres siempre es intolerable y nunca un 'asunto privado'. Por ello, solicitamos a la Federación Colombiana de Fútbol que tome medidas sobre cualquier miembro de su plantilla que protagonice episodios de violencia contra las mujeres, se pronuncie públicamente frente a la polémica suscitada por la convocatoria a Pablo Armero y mantenga coherencia con los compromisos adquiridos y con las campañas que desde el seno de su misma institución se impulsen'.

También manifiesta su preocupación tras las amenazas recibidas por la periodista Andrea Guerrero quién puso en la mira pública esta situación, y quien desde la noche del miércoles ha recibido constantes mensajes que atentan contra ella, inclusive recibió una amenaza de muerte que ha sido trasladada a las autoridades competentes.

El organismo revela que en Colombia, el número de casos de violencia de pareja contra mujeres durante el 2016 fue de 43.083, mostrando un incremento del 5,2% frente al número de casos reportados en el 2015. (IMLCF, 2016 - Preliminares).

Las cifras de violencia contra las mujeres siguen siendo muy preocupantes en todo el país, y, en gran medida, están asociadas a la prevalencia de imaginarios sociales que contribuyen a reproducir la desigualdad entre mujeres y hombres, y en última instancia, perpetuar las violencias contra las mujeres. Por ello es fundamental generar alianzas y estrategias con entidades de alto impacto social, como puede ser el fútbol, para difundir mensajes en contra de esta lacra social.

Recuerda además que el pasado 17 de febrero, la ONU Mujeres Colombia, con el apoyo del diario El Tiempo y la Dimayor, ratificaron un acuerdo de voluntades para impulsar conjuntamente una serie de acciones que, usando el fútbol como herramienta de sensibilización, contribuyan a posicionar un mensaje claro frente a la sociedad: la violencia contra las mujeres es una grave violación de sus derechos humanos y debemos aunar fuerzas para erradicarla. Para ello el primer paso es mostrar tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, máxime si ésta es perpetrada por un miembro de la institución.

'El fútbol como deporte, y los futbolistas, como personajes públicos, debido al gran impacto social que tienen en Colombia, pueden apoyar a la difusión de mensajes que contribuyan a la transformación de imaginarios que reproducen y justifican la violencia contra las mujeres. Así lo identificamos conjuntamente Dimayor, El Tiempo Casa Editorial y ONU Mujeres para la firma de nuestro acuerdo de colaboración. Pero, precisamente por la gran legitimidad social con la que cuentan, también pueden generar lo contrario: una opinión pública favorable a tolerarlas y justificarlas, incluso premiarlas', expresa.

Según la ONU Mujeres Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol moviliza mensajes como #ColombiaRespeta o #MeComprometo para concientizar al público asistente a los estadios acerca de la importancia de eliminar las violencias contra las mujeres, l oque ha sido valorado muy positivamente por la campaña No Es Hora de Callar y ONU Mujeres.