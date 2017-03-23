El banco Bbva concedió un crédito por un monto de US$100 millones a un fondo con el fin de darle un nuevo aire financiero a Electricaribe, compañía declarada en intervención por la Superservicios el año pasado.

De acuerdo con el diario Expansión en España, este crédito tendría como respaldo la garantía del Gobierno colombiano.

Este prestamo se da luego que Gas Natural Fenosa iniciara un proceso arbitral contra Colombia ante la ONU en una disputa por la apropiación de la compañía filial de la española.

Servicio informativo de La República