Natalia Ponce de León, a diez días de cumplirse tres años del ataque en el que recibió ácido en su cuerpo y rostro, ofreció este viernes una charla sobre el perdón a través de Cátedra Colombia, un evento organizado por la Universidad del Norte.

'Me quemó el cuerpo, pero no el alma', expresó Ponce en la conferencia. Afirmó, además, que luego de enfrentarse a un sentimiento de vengaza logró perdonar a su agresor.

En cuanto a las sentencias de los victimarios, Ponce lamenta que aún haya impunidad y que no exista un registro general para hacer un análisis de aumento o disminución de los casos.

En medio de su conferencia, recordó que Jonathan Vega fue un niño abandonado. Es por ello que considera que la prevención comienza desde la educación hacia los niños.