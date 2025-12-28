El emporio de Netflix crece con la reciente adquisición de Warner Bros, pero a la par de este gigante también otras plataformas innovan para ofrecerles a los usuarios una alternativa más asequible, pues es de recordar que el servicio del gigante del video es pago.

Lea también: Agencia vendía supuestos paquetes turísticos a extranjeros para luego abandonarlos a mitad de camino

Es así como nace WikiFlix, una interfaz personalizada diseñada para la exploración, búsqueda y visualización de obras cinematográficas y que ha sido creada por editores de Wikipedia. “Su diseño sigue el paradigma de los servicios de transmisión de video contemporáneos”.

De acuerdo con Wikipedia, la plataforma que está detrás de esta invención, los archivos de video no se alojan directamente en la plataforma, sino que se integran desde repositorios externos como Wikimedia Commons, Internet Archive o YouTube.

Lea también: ¿Shakira pasó Navidad en Barranquilla?

WikiFlix funciona de manera similar a otros servicios de video como Amazon Prime, HBO o Disney, pues allí también se puede consultar información de metadata, tales como el elenco, el equipo de producción y otros detalles técnicos.

“La herramienta se encuentra alojada en Toolforge, un servicio de computación en la nube ubicado en Estados Unidos y operado por la Fundación Wikimedia. Todo el contenido es generado y mantenido de forma colaborativa por la comunidad de Wikidata”, afirma Wikipedia.

Lea también: Lucho Díaz se goza las vacaciones en Barranquilla: visitó la estrella 11 de Junior en la Ventana de Campeones

Pese a que los contenidos son de dominio público, lo que sorprende es su amplio catálogo de títulos contando con alrededor de 4.000. ‘Viaje a la luna’ de Méliès y largometrajes como ‘El gabinete de doctor Caligari’, ‘Nosferatu’ o ‘El acorazado Potenkin’ son algunas de las producciones que se pueden encontrar en la plataforma.

Los títulos están clasificados por género, pero también por país de origen (Francia, Japón, India, Portugal, Alemania, Reino Unido, Rusia, España, entro otros) y hasta por temas (Unión Soviética, cortos, films de código abierto, films del registro nacional, cine mudo).

Las producciones allí alojadas solo son en inglés y no contienen subtítulos en español.