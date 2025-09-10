‘Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar’ es el nuevo título que llegó a engrosar el catálogo de Netflix, una producción basada en hechos reales que se produjeron en el estado de Michigan, Estados Unidos.

“Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta”, reseña la plataforma de streaming.

La historia relata las experiencias de acoso de las que fueron víctimas Lauryn Licari y Owen McKenn en 2020, quienes eran unos adolescentes para la época y novios. Ambos empezaron a recibir muchos mensajes que en principio eran bromas y luego se tornaron mucho más explícitos.

Netflix Lauryn Licari, la que inspiró el documental 'Número desconocido'.

Los insultaban, manipulaban fotografías, recibían mensajes con contenido sexual lo que los hacía empujar hasta el límite emocional.

Dada la magnitud del acoso, hasta el FBI y otras autoridades de Estados Unidos intervinieron para dar con los responsables del asedio. Los mayores sospechosos eran sus compañeros de clase, sin embargo, no contaban con suficiente material probatorio para acusarlos.

La inteligencia policial intervino y gracias al rastreo de direcciones IP de aplicaciones de mensajería se pudo dar con la fuente de los mensajes acosadores, algo que nadie se esperaba: era la madre de Lauryn, Kendra Licari.

Netflix Lauryn junto a su madre, Kendra Licari.

Kendra se pudo ocultar tras su ciberacoso por más de un año sin dejar rastro y sembrando en su hija miedo y zozobra por el contenido de los mensajes.

Luego de que se confirmara que Licari era la autora de todo esto fue arrestada en 2022 y en 2023 se declaró culpable del delito de acoso ante un juez que la condenó a 19 meses de prisión.

Netflix

La mujer alegó en la corte que su actuar estuvo influenciado por el trauma que le causaba ver a Lauryn crecer pues eso significaba su independencia. Kendra terminó desarrollando un comportamiento controlador hacia su hija a través de los mensajes que enviaba.

‘Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar’ ya está disponible en Netflix y en el documental se pueden escuchar los testimonios de estudiantes y profesores de la escuela a la que asistía Lauryn, así como de especialistas y autoridades que se apersonaron del caso en su momento.