Hay algo especial en Hacks. Desde su estreno, la serie ha sido una joya del streaming: afilada, emotiva y con dos protagonistas que se roban la pantalla. En esta cuarta temporada, que ya puede verse en Max con sus primeros dos episodios, el show eleva su apuesta y explora nuevas dinámicas que ponen a prueba a sus personajes y a sus intérpretes.

Jean Smart, quien da vida a la legendaria comediante Deborah Vance, aseguró que para su personaje, tener su propio talk show es un sueño hecho realidad. Pero como suele pasar en Hacks, los sueños vienen cargados de consecuencias. “Es un poco ‘ten cuidado con lo que deseas’. El nivel de presión la desborda. Definitivamente le pasa factura”, dijo entre risas la actriz.

Esta nueva etapa del personaje no solo implica nuevos escenarios, sino nuevas vulnerabilidades. “Me sigue sorprendiendo cómo los guionistas encuentran maneras de profundizar en Deborah. Hay tantas capas... y aún logran mantener esa dinámica con Ava que tanto gusta al público. Mi temor era que, ahora que se llevan mejor, se perdiera la chispa, pero no: se pone incluso más cruel, más sabroso”, confesó Smart.

Ava, más dura y más astuta

Por su parte, Hannah Einbinder, que interpreta a Ava, la joven guionista que trabaja con Deborah, explicó que su personaje también ha cambiado. “Muchos me preguntan si Ava se volvió mala. Pero no es eso. Es que tiene que hablar el mismo idioma que Deborah. No ha perdido su esencia, pero tiene que jugar en ese terreno para sobrevivir. Su mano fue forzada”, comentó.

Las discusiones entre ambas siguen siendo un plato fuerte de la serie. Hay momentos intensos, y uno de ellos aparece destacado en el tráiler, donde Deborah amenaza a Ava en plena oficina. “Es una escena que venía cocinándose hace tiempo. Cuando la grabamos, todo fluyó porque venimos tan conectadas desde el final de la temporada pasada. A veces hay tensión, pero también mucho amor. ¡Nos abrazamos apenas Lucia (Aniello) dice ‘corte’!”, contó Einbinder.

Cortesía Max

La temporada explora el mundo de los programas nocturnos. Paul W. Downs, quien además de interpretar a Jimmy es uno de los creadores, contó que siempre supieron que Deborah tenía que tener su propio late night. “Queríamos mostrar esos momentos sin peluca, detrás de la cortina. Lo que pasa tras bambalinas. Escribir eso fue muy natural porque nosotros también hacemos comedia”, explicó.

Lucia Aniello, también creadora y directora, añadió: “Fue divertido poner a Deborah y Ava en un entorno más ‘corporativo’. Que discutan sobre la cafetera o los procesos de contratación. Son cosas con las que el público se identifica”.

La cuarta temporada vuelve al formato de diez episodios. Según Aniello, había mucho que contar: “Teníamos material de sobra: desde la creación del show, el regreso a Las Vegas, el tema del chantaje... ¡todo! Por eso decidimos volver a hacer diez capítulos, como en la primera temporada”.

Jen Statsky, la tercera pieza creativa del trío, reveló que esta temporada es la que más ha rodado en Las Vegas, a pesar de que la historia se traslada a Los Ángeles. “La tercera fue la primera vez que pasamos casi una semana en Las Vegas. Lo usamos como retiro de escritores para Deborah, porque sentía la presión y quería regresar a su castillo”, dijo.

Kayla y Jimmy, el dúo más caótico

Megan Stalter, quien interpreta a Kayla, participa de manera virtual en la rueda de prensa, pero su energía traspasa la pantalla. Kayla ahora es socia de Jimmy, y según ella, está en la cima. “Me dan ganas de llorar pensando que Jimmy la eligió. ¡Tiene a su chico, tiene poder! No quiero que terminen juntos, pero sí quiero que Kayla quede embarazada y Jimmy tenga que asumir ese rol de padre. Sería perfecto”, bromeó.

La química entre Stalter y Downs es evidente. “Kayla sin Jimmy está en la cárcel. No es nada sin él. Pero también yo no soy nada sin Paul. Siempre me hace reír en escena”, dijo Stalter. Downs devolvió el elogio: “Y yo no soy nada sin Meg”.

Una de las claves del éxito de Hacks ha sido su capacidad de balancear el humor con momentos oscuros. “Eso es la vida”, reflexionó Jean Smart. “A veces estás riéndote y, al minuto, todo cambia. Y viceversa. La serie logra mantener ese tono ligero pero con verdad”.

Una escena especialmente impactante muestra a Deborah entrando al océano completamente vestida, buscando a su perrita. “El abrigo pesaba como 30 kilos mojado. Pensé: no quiero morir ahogada por un abrigo”, bromeó Smart.

Kenny Laubbacher/Max

¿Qué sigue para “Hacks”?

Aunque se confirmó una quinta temporada, más allá no hay nada seguro. “Nuestro plan original siempre fue hacer cinco temporadas. Es muy raro que una comedia llegue tan lejos. Pero por ahora, lo tomamos día a día”, dijo Aniello.

Sobre el impacto de la serie en la representación de personajes queer, Einbinder fue clara: “En tiempos donde hay tanto odio y retrocesos, es más importante que nunca que las personas queer se vean reflejadas de manera completa, no como estereotipos. Este show lo logra”.

Lucia Aniello fue tajante: “No importa qué ley se apruebe. Las personas trans, no binarias y queer existen, y nadie puede borrar eso”.

Jean Smart no esquivó el tema de la representación de adultos mayores en la pantalla. “A veces me incomoda ser la ‘vocera’ de las actrices mayores, pero me encanta mostrar que seguimos teniendo deseos, metas, miedos. Antes no se veía eso en televisión, pero ahora sí, y si nuestro show ayuda a cambiar esa visión, pues maravilloso”.

Aniello agregó con humor: “Jean dice en la serie ‘Estoy más buena que nunca’, y es verdad”. Mientras que Statsky remató: “Hacer una serie sobre alguien que alcanza su sueño a esta edad es un mensaje poderoso. ¿Por qué los sueños deberían tener fecha de vencimiento?”.