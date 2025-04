El mundo conoció a Mario Vargas Llosa como una de las más grandes plumas de Latinoamérica. Su destreza para escribir hizo que sus letras recorrieran el planeta con títulos como ‘La ciudad y los perros’, ‘La fiesta del Chivo’, ‘Pantaleón y las visitadoras’, entre otras.

Precisamente con esta última, el nobel de literatura se incursionó en el mundo del cine, codirigiendo una adaptación de la novela que fue estrenada en los años 70 y fue rodada en República Dominicana.

Junto al literato, quien además tuvo un pequeño papel secundario de militar, dirigió el cineasta español José María Gutiérrez Santos. Ambos también coescribieron el guion de la cinta.

El elenco estuvo compuesto por actores como el español José Sacristán (Pantaleón), los mexicanos Katy Jurado (la Chuchupe), Rosa Carmina (Rosa, la bailarina), Pancho Córdova (El Sinchi) y Martha Figueroa (Francisca), las peruanas Camucha Negrete (la Brasileña) y Silvia China Gálvez (Pechuga).

La cinta no tuvo mucho éxito, y fue prohibida en el Perú por parte del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Terminado dicho régimen a fines de 1980, fue reestrenada en dicho país el 26 de noviembre de 1981, aunque con una escena censurada donde aparecía un sacerdote castigando a una visitadora por sus actos.

No obstante, la cinta participó en la Semana Internacional de Cine de Barcelona en 1977.

Sobre esta adaptación y su papel en ella, Vargas Llosa comentó en 2012: “Es una película que no hay que ver de ninguna manera, que si se cruza en su camino y ustedes me tienen en alguna estima, por favor no vean, porque además actúo. Es una película espantosamente mala y todo es culpa mía”.

Una adaptación con una costeña

A pesar de eso, sobre la obra del peruano existe otra adaptación cinematográfica en la que una de sus protagonistas es la destacada actriz costeña Angie Cepeda y que fue estrenada en 1999.

Fue dirigida por Francisco Lombardi, y entre sus protagonistas destacan, además de la colombiana Angie Cepeda, el peruano Salvador del Solar. Obtuvo el premio del público en el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Cine.

En 2024, previo a su reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, la bolivarense le dijo a EL HERALDO sobre la película: “Gracias a mi personaje en Las Juanas fue que en Perú un productor me dio y me ofreció otro trabajo, que fue el que meme conectó con Francisco Lombardi, el director Pantaleón y las visitadoras y pues han pasado muchos años pero es una película que me abrió las puertas y ya después de eso vinieron una cantidad de otros proyectos que no tenía nada que ver con eso pero fue como el salto”.