Sabrina González Pasterski, de 23 años, es considerada una de las mentes más prodigiosas al punto de compararla con Albert Einstein. Graduada con la mejor calificación de la historia del Instituto de Tecnología de Massachusetts, estudió becada, ahora adelanta un doctorado en la Universidad de Harvard.

González Pasterski, de padre estadounidense y madre cubana, es comparada por medios internacionales con Albert Einstein, Leonardo Da Vinci y Stephen Hawking, además de ser considerada una de las grandes promesas de la física moderna a nivel mundial.

Desde niña empezó la construcción de un avión a motor en el taller de su padre, según un perfil publicado por el diario Chicago Tribune, y a los 14 años lo hizo volar.

El interés por la ingeniería espacial se le despertó durante su infancia, mientras vivía en las afueras de Chicago. En casa, cuenta González Pasterski, tenían un garaje en donde construía maquetas de aeronaves en compañía de su papá.

Le puede intersar: Descontaminar ríos de cianuro, la apuesta de estudiantes universitarios

La Administración Federal de Aviación certificó sus trabajos cuando apenas estaba en la secundaria. Así, la joven tuvo permiso de volar sus modelos sin haber conseguido aun ningún título académico.

En 2015, la revista Forbes la incluyó en su lista ’30 under 30’, un ránking para jóvenes destacados en distintas áreas laborales, como una de las científicas jóvenes más importantes.

Actualmente, en el doctorado que realiza en Harvard investiga la relación espacio-tiempo, los agujeros negros y la naturaleza la fuerza gravitatoria, es decir la comprensión del fenómeno de la gravedad cuántica.

En entrevista con OZY, la estudiante señaló que tiene pocos amigos íntimos y que no ha tenido pareja. Asimismo, destacó que no ha probado el alcohol o el tabaco.

Su filosofía es una frase motivacional que le dijo un profesor: 'muy bien, pero ¿qué has hecho últimamente?'. No tiene redes sociales, pero está muy activa en su página PhysicsGirl, donde publica con regularidad.