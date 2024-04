Despliegan estrategias de seguridad en colegios de La Paz

En el municipio de La Paz, desplegaron una estrategia de seguridad en los entornos escolares denominada, ‘Escuelas Seguras’, que consiste en patrullajes y labores de inteligencia tanto en los colegios públicos oficiales como en los privados.

Para esto estarán trabajando la Policía de Infancia y Adolescencia, funcionarios del CTI de la Fiscalía y el Ejército para prevenir situaciones adversas que atenten con la tranquilidad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, como también del personal docente y administrativo.

El mandatario local, Wilson Rincón, señaló que el lanzamiento se hizo en el mega colegio San José, del barrio La Florida y se estará ejecutando de manera simultánea en todas las instituciones educativas.

“También se han vinculado a los rectores, coordinadores y todos los involucrados en acciones de paz y convivencia ciudadana de los colegios para que podamos hacer un solo equipo y establecer estas estrategias y que se cumplan”, indicó el alcalde.

Al mismo tiempo señaló que entregaron recomendaciones a los padres para que los niños no lleguen solos a los colegios ni se desplacen sin compañía de algún adulto hasta sus hogares. Tampoco que los menores de edad no acepten ser llevados en vehículos por alguna persona desconocida o que reciban algún tipo de alimento que no sea entregado directamente por sus representantes o familiares.

“Toda la comunidad debe estar unida para el cuidado de los niños y que puedan estar en entornos seguros”, subrayó el alcalde municipal.