Comuna tres de Valledupar lleva más de una semana sin agua

Por su parte, Aníbal Barros Villazón indicó que en dichos barrios no hay ningún tipo de garantías en cuanto servicio público. “Únicamente no es la falta de agua, acá no hay alcantarillado, hay calles sin pavimentar, exceso de cobro de alumbrado y aseo público, es una situación que nos tiene en jaque”, explicó.

La escasez de agua en esta ciudad no sólo es en los barrios Chiriquí y Villa Jaidith, lo mismo sucede en los de la comuna 4 como Villa Corelca, La Victoria, Cicerón Maestre, Villa Miriam, lugares donde el tanque de almacenamiento construido por el Gobierno nacional daría fin a la falta del vital líquido. Sin embargo, a casi un año de inauguración, la problemática sigue siendo la misma.