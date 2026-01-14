En el pénsum académico debería existir una materia llamada: Fabricar Crucigramas. Encuentro en esta actividad la forma de lograr una educación muy personal y la posible oportunidad de adquirir dinero. Lo podrá deducir el lector, después de leer mi propuesta.

Encuentro en esto, la forma de mejorar la educación, en las diferentes ramas de la ciencia, objeto de consulta, al ir buscando la verdadera definición de las palabras que se quiere introducir en alguno de los ellos y su ortografía, lo cual pone como primera de estas, el lenguaje. Pero pensando en otras materias, veo como en la química, fuera de lograr el verdadero significado de muchos de sus términos, se logra aprender las siglas correspondientes de los diferentes elementos que la componen, ya que son muchas las palabras de dos o tres letras, que podemos emplear. Respecto a la historia y la geografía, podemos llegar a encontrarnos con hechos, personajes y lugares importantes en determinado momento y que al buscar su verdadera definición nos sentimos invitados a saber mas sobre los mismos y a seguir leyendo sobre el tema.

Imposible no pensar en el aprendizaje del manejo del instrumento admirable que en este momento nos acompaña, el computador. Manejándolo llegamos a ser testigos de la Inteligencia Artificial, creación del hombre, un ser a quien Dios hizo a su imagen y semejanza y que sigue siendo el instrumento manejado por el mismo Dios, para continuar su acción creadora; porque me parece imposible que después de los seis días dedicados a ella, descritos en la biblia, se haya sentado a descansar. Lo que hizo fue dejar en manos del ser humano, continuar la creación.

No se trata de introducir en el pénsum académico una nueva asignatura, lo que exigiría un profesor. Se trata simplemente de algo muy personal y agradable; una obligación que debería ser recordada por los diferentes profesores de la educación secundaria y que seria calificada al final del bachillerato mediante la presentación por parte de cada estudiante del crucigrama que considere como el mejor de todos realizó durante sus años estudio. Todos los presentados podrían ser publicados por el colegio y entregados a cada bachiller, como un objeto de entretenimiento, fruto del trabajo de compañeros de curso y un recuerdo de los mismos.

Para terminar, pienso que los crucigramas bien realizados, pueden llegar a ser utilizados por alguna empresa productora de periódicos o libros destinados al entretenimiento. Por lo que aseguro, se puede convertir en una fuente de dinero.

Carlos A. Hernández García

carlos_alberti@hotmail.com