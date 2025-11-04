De verdad que, en Barranquilla, las cosas son de locos, yo vivo en el Viejo Prado, se vive muy rico sin bulla sin trancones, ahora llega el pero, desde hace casi tres meses se está filmando una película o una serie no sé exactamente cual, lo que me parece muy bueno ya que en esta zona tenemos unas hermosas casas, hemos tenido que adaptarnos a los cierres de vías, lo que dificulta la llegada a nuestros casas o apartamento. Los de la producción nos han dado uno avisos donde podemos pasar si vivimos en las áreas donde se está filmando.

Hasta ahí, todo bien y con gusto uno colabora para que se muestren las casonas del viejo prado, ellos manejan unos jóvenes en la logística que permiten el paso al mostrar los letreros.

Yo personalmente he tenido que enfrentar a diario la salida y entrada de mi apartamento, como siempre hay algunos intransigentes y groseros que niegan el paso y se creen dueños de las calles. Hace una semana tuve que bajarme del carro quitar la valla para que pasara mi carro y le dije al señor que a mi nadie me niega la entrada a mi casa, por supuesto pase y el joven en un ataque de rabia, llamo a los compañeros de la otra cuadra para que no me dejaran seguir, por fortuna estos muchachos entendieron bien y dejaron entrar el carro a mi apartamento.

Ayer, no tenía carro y los taxis no podían llegar a recogerme, me tocó salir a caminar para tomar el taxi y poder llegar a mi sitio de trabajo, igual está pasando con los buses que van por la carrera 58, el caos q hay es impresionante, ya vamos para dos meses y medio con esta situación. Se colaboró en todo, pero ya es una falta de respeto y abuso con los que vivimos en el sector.

Magda Correa De Andreis