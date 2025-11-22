Una familia de origen cartagenero sufrió un grave accidente en Panamá el pasado 12 de noviembre. Un padre, una madre y dos hijos, de 4 y 9 años, iban en un taxi en inmediaciones de la población de Villa del Caribe, en la provincia de Colón, cuando el vehículo chocó contra otro carro particular.

La mujer, identificada como Liliana Meza Salcedo, murió en el sitio, mientras que el hombre, de nombre José Manuel Chiquillo Escarpeta, fue trasladado junto a sus dos hijos a un centro de salud, pero murió el jueves 20 de noviembre.

De acuerdo a El Universal, la pareja junto a sus hijos tenía dos años viviendo en Panamá. El medio cartagenero citó las palabras del padre de la mujer fallecida en medio del dolor familiar.

“Es muy duro, muy difícil y no le hemos podido decir a mis nietos, no encontramos la manera de informarles. Ellos saben que su mamá murió, pero no que su papá también”, dijo Filadelfo Meza.

El padre de Liliana aseguró que la Alcaldía de Cartagena ya se contactó con ellos para ayudarles en la repatriación de los cuerpos.

Se conoció que los niños se encuentran estables y fuera de peligro y a que a uno de ellos ya lo dieron de alta.