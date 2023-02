Personería Distrital hará veeduría en eventos de Carnaval

La Personaría Distrital de Barranquilla informó que quien ha designado servidores de la Personería, que se harán presente previamente a la iniciación de los eventos,

Para hacer acompañamiento a las autoridades del Distrito, en la verificación y cumplimiento de los planes de emergencia y contingencia, la Personaría Distrital de Barranquilla informó que ejercerá veeduría a los diferentes eventos de Carnaval.

El personero Miguel Ángel Álzate dijo que además que se ejercerán vigilancia para que las autoridades, den cumplimiento a las leyes y decretos expedidos por el Distrito, en lo que respecta a la seguridad y organización de los eventos y desfiles masivos.

Ingreso de menores de edad donde se expendan bebidas alcohólicas, las botellas de vidrios dentro de la multitud, la apertura de puertas, sin presencia de ambulancias o cuerpos de socorros y autoridades y Sobrecupo o exceso de personas al aforo autorizado son algunos de las prohibiciones del Ministerio Público.

En el caso de los eventos tipo desfiles deberán evitar la instalación o funcionamiento de palcos, actividades comerciales y acceso de público en general en los frentes de puentes, cárceles, estaciones de servicios y empresas que manejen gases inflamables y la ocupación de las bocas calles o zona de evacuación, con sillas, tarimas artesanales, cocinas, anafes carpas, vehículos, entre otros elementos.

“No esta demás decirle a la comunidad que si van a la Vía 40 a presenciar los diferentes desfiles deben llegar temprano para evitar el cierre peatonal, utilizar protector solar, ir con ropa y zapatos cómodos, hidratarse, evitar en lo posible asistir con adultos mayores, mujeres embaraza, niños menores y evite llevar joyas, armas”, dijo Álzate.

Dentro de las recomendaciones está evitar comprar licor en sitio no autorizado, no conducir en estado de embriaguez y antes de salir de casa se debe verificar que quede bien cerrada y dejar a los niños al cuidado de adultos responsables. “ No deje a los niños solos. Se debe ser comprensivo y respetuoso con los demás asistentes y que la comunidad se goce las fiesta en Paz”.