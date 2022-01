“No se pueden desconocer los resultados”: Cormagdalena

El experto en logística Carlos González señaló que mientras las terminales en el mundo, y en el país, cerraron el año con buenas noticias y comenzaron el año con buenas noticias también, la zona portuaria de Barranquilla sigue con las mismas noticias que restan competitividad, desarrollo y oportunidades al exportador, al importador y la consolidación de lo que –en algún momento– nuestros dirigentes aseguraban que éramos la capital del TLC.

“Lo que pasa no es un problema del director de Cormagdalena actual y el director de Cormagdalena anterior, ni del ministro de Transporte actual, ni del anterior. Es un problema de nosotros como ciudad que no le exigimos al funcionario público, independientemente de dónde haya nacido, independiente de su rol y su responsabilidad. No le estamos exigiendo que cumpla su función vía gubernativa desde el marco jurídico”, dijo.

Explicó que se debe enfocar, tanto la ciudad como el departamento, para que tenga control de los diferentes elementos que pongan en riesgo la industria portuaria; como por ejemplo la adquisición de dos equipos de dragado, cuyos costos y especificaciones ya los han mencionado anteriormente y que podrían adquirirse.

González afirmó que no existe voluntad del Gobierno nacional para dar el espaldarazo a la ciudad, ni de invertir dineros, como los de las contraprestaciones portuarias, para adquirir equipos o garantizar dragados que permitan trabajar en óptimas condiciones a las diferentes terminales portuarias.

“Es lamentable, deplorable e inaudito que se estén repitiendo estas cosas desde los últimos treinta años y no respondan los encargados en estos cargos públicos por estas directrices de la Ley 1 de 1991. Los gremios también deben exigir que el Gobierno y de turno, así como sus funcionarios de turno, le garanticen la competitividad que requiere el departamento y la ciudad”.