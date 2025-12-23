Barranquilla sigue consolidándose como un centro de referencia de atención de salud a nivel regional y nacional debido a su moderna infraestructura hospitalaria, la formación del talento humano y la incorporación de tecnología de punta.

En los últimos años, esta industria sea un nuevo jalonador del desarrollo económico de la ciudad. En ese sentido, el ecosistema de salud en la ciudad se encuentra conformado por más de 2.800 entidades, entre clínicas, hospitales, centros de diagnóstico y farmacias, de acuerdo con las cifras del Clúster de Salud de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

La Clínica Santa Ana de Dios ha venido tomando relevancia en este ecosistema con la implementación de equipos de última tecnología. El más reciente corresponde a uno de los angiógrafo de última generación, proveniente de China y que entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

“Esta inversión en tecnología de punta y el respaldo de aliados estratégicos como Neusoft demuestran nuestra dedicación inquebrantable a ofrecer la mejor calidad de atención. Estamos invirtiendo en el futuro de la salud en la Costa Atlántica”, afirmó Pedro Moreno Ochoa, presidente del centro clínico.

Este equipo de última generación beneficiará principalmente a pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como a personas con patologías vasculares periféricas, aneurismas, malformaciones vasculares y pacientes oncológicos que requieren procedimientos de radiología intervencionista. La tecnología permitirá diagnósticos más rápidos, tratamientos menos invasivos y una reducción significativa de riesgos y tiempos de recuperación.

A este avance se suma la próxima llegada de un tomógrafo de 128 cortes, tecnología que permitirá incursionar en nuevas intervenciones de precisión apoyadas en inteligencia artificial.

eTambién se llevó a cabo la reinauguración de la Sala de Angiografía, un espacio especializado que permitirá la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad, garantizando mayores niveles de precisión, seguridad y eficiencia para los pacientes una vez el equipo entre en operación.