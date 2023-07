Síndrome pos-covid, ¿una amenaza al sistema de salud?

En diciembre de 2020, Norleima Ariza se contagió de covid-19. A pesar de los cuidados que implementó en su vivienda y las restricciones que adoptó junto a sus familiares, el virus habría llegado tal vez al recibir un mercado a domicilio.

Tos, fiebre y congestión nasal fueron algunos de los síntomas que presentó la mujer, los cuales “combatió” durante varios días con remedios caseros que han transcendido en su familia a través de las generaciones y algunos medicamentos recetados por un médico.

En los controles, los profesionales de la salud le auguraban que los síntomas desaparecerían con el transcurrir de los días. Sin embargo, esto no ocurrió y a pesar de que recibió el alta médica tras 15 días de tratamiento, en su cuerpo aún se sentían los estragos generados por el virus.

“Subir las escaleras de mi casa se convirtió en un martirio, porque me ahogaba. Tampoco podía caminar distancias largas, porque me tocaba sentarme a reposar por varios minutos. Eso no me pasaba antes de haberme contagiado por covid-19”, sostuvo Ariza, quien reside en el barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla.

Radiografías de tórax, terapias respiratorias y el uso de medicamentos especiales hicieron parte del tratamiento que tuvo para superar ese impasse. Empero, el covid-19 volvió a “invadir” su cuerpo en abril de 2021, teniendo síntomas más severos debido a dichas secuelas.

“Me dio muchísima ansiedad porque no podía salir y no encontraba que más hacer. Los remedios caseros ni medicamentos carísimos me funcionaron. Con el transcurrir del tiempo he podido ir superando los síntomas más graves, aunque en algunas ocasiones sigo teniendo cuadros de ahogo cuando realizo esfuerzos físicos”, agregó.

Ese cuadro que ha vivido Norleima Ariza no es aislado. Según los estimativos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 10 % y el 20 % de las personas que han padecido covid-19 pueden seguir experimentando síntomas como fatiga persistente y grave, dificultad para respirar y problemas de salud mental.

Así lo reiteran estudios adelantados por Mayo Clinic en Estados Unidos, que detectaron que una de cada cinco personas entre 18 y 64 años presenta algún síntoma asociado a este síndrome tras haber estado contagiado. La estadística en mayores de 65 años, en este mismo estudio, es de una de cada cuatro personas.