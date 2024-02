Realizan censo de inmuebles patrimoniales en Barranquilla

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla en conjunto con los Vigías de Patrimonio adelantan desde este martes un censo de los inmuebles de interés patrimonial en la capital del Atlántico.

El objetivo – de acuerdo con el secretario Juan Carlos Ospino– es tener un inventario real de estos bienes, revisar su estado actual y en el mediano plazo que dicha información pueda servir en la construcción del Plan Especial de Protección del Centro Histórico.

“La Secretaría de Cultura y Patrimonio ha dispuesto un conjunto de acciones en aras de proteger y preservar nuestro patrimonio, no solo nuestro patrimonio oral que es el Carnaval, sino también nuestros edificios, inmuebles y sitios emblemáticos de ciudad”, dijo.

Sostuvo que el grupo de Vigías –formados por la Secretaría de Cultura– van a hacer un proceso de observancia y de recomendaciones en el marco de la construcción colectiva del Plan de Desarrollo de Barranquilla.

“El sector cultural juega un papel preponderante porque es el eje articulador de toda la visión social de la ciudad, entonces en ese sentido hemos querido salir a la calle a revisar cómo está nuestro patrimonio, hacer inventario y llevarlo a las mesas sectoriales y en el mediano plazo en la discusión de los planes parciales de protección del Centro”, sostuvo Ospino, quien resaltó el sentido de apropiación ciudadana de los voluntarios para Vigías del Patrimonio.

El secretario de Cultura indicó que una vez culmine la construcción del Plan de Desarrollo se tendrá formulado junto con la Secretaría de Planeación una propuesta de revisión del Plan de Protección del Centro, en unos 60 días aproximadamente, para luego abrir hacia las instancias técnicas y deliberativas lo contenido en esas observancias.

Señaló además que en simultáneo al censo, se realizan unas labores de pedagogía e información con los dueños de los inmuebles patrimoniales para acceder al beneficio de exención tributaria del impuesto predial.

“Estamos diciéndole a nuestra gente y comerciantes propietarios de bienes inmuebles que los estamos acompañando, que el Distrito de Barranquilla está estimulando mucho el cuidado y preservación del patrimonio porque hay una exención tributaria de hasta un 100% para la casa de patrimonio, pero queremos que las pinten, que no las tengan abandonadas, que no las tengan como basurero, que no se deterioren y eso es lo que estamos hoy incentivando la participación ciudadana en la protección del patrimonio”, aseguró.

Este martes se hará la visita de cuatro zonas patrimoniales del Centro y en 30 días aproximadamente –de acuerdo con Ospino– se tendrá un listado de beneficiarios que tienen afectación patrimonial y que van a recibir estímulos tributarios para que sigan mejorando su bien inmueble.