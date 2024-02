Obras en el sistema de acueducto El Tesoro avanzan en un 92%

“Los ciudadanos de Malambo nos pedían agua potable y ese es el tipo de obras que hoy estamos socializando. En ese momento están en curso una serie de obras que suman $63 mil millones, que incluye aportes no solo de la administración departamental, sino de la Alcaldía de Malambo y Aguas de Malambo”, comentó.

Asimismo, Lady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, mencionó que la obra consta de tres grandes componentes como lo son la estación de bombeo de agua potable, el tanque elevado de 1.000 metros cúbicos de almacenamiento y otro tanque semienterrado de 2.200 metros cúbicos de capacidad.

“Estamos ya en la fase de pruebas de la ejecución de la obra; estabilizando los sistemas internamente, haciendo desinfección, lavado, pruebas a los tanques, de bombeo, de energía, y de conexión a red de media tensión, porque son bombeos grandes que nos permiten impulsar esta gran cantidad de agua que se necesita para atender a la población”, detalló.

La funcionaria agregó que el principal inconveniente en Malambo no es la cobertura en el servicio de agua: “el problema es la periodicidad en la que llega el preciado líquido porque en este momento hay sectores en los que no llega, otros en los que llega 3 horas un día sí y otro no como hay otros en los que llega 16 horas continuas”.

La administración departamental confirmó que verán beneficiados 113 mil malamberos de los barrios Miraflores, Monte Carlos, El Tesoro, Villa Esperanza, La Luna, Malambito, El Paraíso, El Morrito, Marquetalia, El Pasito, Carrizal, Magdalena, Centro, Colombia, San Jorge, La Manga, La Popa y El Manguito.