Así fue el comienzo de la primera jornada escolar presencial en Barranquilla

Así mismo, este señaló que su mamá, Gleiner Morales, le había dado unas recomendaciones en bioseguridad para evitar contagiarse de covid.

"Me dijo que trajera el antibacterial, que no le fuera a dar agua de mi termo a mis compañeros, no por mala gente, sino porque no debo contagiarme. Además que no me debo quitar el tapabocas", apuntó el niño, que va a entrar al grado séptimo.