Barranquilla no solo destaca por su Carnaval, su posición estratégica frente al mar, su pujanza portuaria y económica, su turismo y su biodiversidad, sino también por la riqueza de su gastronomía.

Y es que esa mezcla de sabores que llegó a estas tierras desde varias culturas migrantes —árabe, china, italiana, alemana, española y muchas más— se ha fusionado con lo autóctono para crear una oferta culinaria diversa que no solo conquista paladares, sino que impulsa empleos, turismo, identidad cultural y economía local.

Es un fenómeno que se configura entre los lujosos restaurantes de la ciudad y la oferta gastronómica tradicional impulsada por el Distrito a través de ferias y festivales, lo mismo que la entrega de apoyos de capital a microempresas de este renglón de la economía.

La gastronomía en Barranquilla ya no es simplemente un elemento cultural o de identidad; es un actor económico central. Genera miles de empleos, representa una parte importante del PIB mediante turismo y servicios, dinamiza otras cadenas productivas y aporta al tejido social.

La mezcla de sabores, la tradición migrante y la adaptación al cambio hacen que esta ciudad tenga una ventaja competitiva no solo en el Caribe, sino a nivel nacional: la gastronomía no solo satisface el hambre, sino que alimenta sueños, economía, trabajo y cultura.

Orígenes e identidad culinaria

Desde que fue erigida en villa, Barranquilla ha sido un punto de confluencia de corrientes migratorias y de comercio. Los inmigrantes árabes, por ejemplo, trajeron técnicas, especias y platos que se adaptaron al clima y a los productos del Caribe, siendo acondicionados por el ingenio local.

Por su parte, la colonia china aportó a nuestra gastronomía técnicas de frituras y salsas, mezclas nuevas, ingredientes traídos de Asia que se reinventaron con lo que existe en la región. Lo italiano, español y alemán también contribuyó con ingredientes, estilos de cocción, costumbres de mesa, sabores refinados y, en muchos casos, negocios pequeños que se fueron estableciendo.

Fruto de ello, Barranquilla goza hoy de una gastronomía de puertas abiertas, en la que conviven los platos del mar (mojarra, pescado frito, arroz con coco), los guisos criollos, las sopas, los dulces, combinados con los sabores de lo migrante: un quibbe con suero costeño, platos con especias árabes, versiones locales de lo chino, pasta o pizza hechas con ingredientes criollos.

También existe en esta ciudad una fuerte cultura de puestos de comida popular, esa “comida de la esquina” que atiende gustos inmediatos, económicos y auténticos.

Evolución reciente: retos y oportunidades

En los últimos años, incluyendo la pandemia de covid-19, el sector gastronómico en Barranquilla ha vivido grandes transformaciones, entre las que se cuentan las innovaciones en el servicio: domicilios, plataformas digitales, pedidos en línea, delivery, aplicaciones móviles y cocinas ocultas.

Asimismo, los eventos gastronómicos promueven espacios como Sabor Barranquilla y Sabor Bajero, lo mismo que los festivales, ferias y muestras culturales donde la comida es protagonista, contribuyendo así a visibilizar la oferta gastronómica, atraer más turistas nacionales y extranjeros y fomentar la multiculturalidad del sabor local.

En el caso de Sabor Bajero, este festival se consolida como un espacio de empoderamiento para las 50 mujeres beneficiarias de Familias Emprendedoras. Gracias a su formación certificada en gastronomía, emprendimiento y habilidades blandas, estas matronas del Barrio Abajo han logrado transformar sus vidas, generar ingresos sostenibles para sus familias y mantener viva su herencia con orgullo y pasión.

Dimensiones económicas y sociales: cifras clave

Entre 2021 y 2023, Fundesarrollo, la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) y el DANE han reportado una recuperación del empleo ligado al sector de restaurantes, hoteles y alimentos. Se evidencian variaciones en el crecimiento del número de ocupados, generación de nuevos negocios y adaptación tecnológica.

En Barranquilla, el sector de restaurantes y hoteles representa aproximadamente el 4,8 % del PIB (medido desde el gasto en restaurantes y hoteles).

Atractivos como el sector de la gastronomía, que cada vez es más dinámico en Barranquilla, se han visto beneficiados por el aumento constante de visitantes que recibe la ciudad gracias a las buenas noticias que genera, sumado al atractivo del Gran Malecón, la implementación de más parques, las playas de Puerto Mocho y el majestuoso Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

La ciudad ha recibido más de 3 millones de visitantes, entre 2023 y 2025, con un gasto estimado por visitante de $800.000.

Solo por poner un ejemplo, según las cifras de Fenalco, Sabor Barranquilla vendió más de $1.640 millones en 2024 y $2.400 millones en 2025, logrando un crecimiento significativo con 47.45 % de aumento en ventas con respecto a la edición anterior.

Sabor Barranquilla es una plataforma de activación, presentación y posicionamiento de emprendedores.

El impulso a la economía popular y el posicionamiento de la ciudad como un destino atractivo para el turismo gastronómico y de negocios se cuentan entre las ventajas de la feria.

Según el DANE, en el trimestre comprendido entre abril y junio, en Barranquilla y su área metropolitana existen 81.149 puestos de trabajo en restaurantes, hoteles y alimentos.

Así mismo, en la cadena productiva, este sector demanda productos agrícolas, pescados, mariscos, legumbres, frutas, especias, ingredientes especiales, bebidas, utensilios de cocina, empaques, servicios de transporte, servicios de distribución. También servicios de diseño (menús, imagen de marca), publicidad, marketing digital, logística, tecnología. Por tanto, impacta a diversos otros sectores, que crecen si crece la gastronomía.