“La Gobernación de Eduardo Verano ha tomado decisiones negligentes”

En el acueducto de Manatí – Candelaria, que está pegado al canal del Dique, las redes y las motobombas son viejas, se están dañando a cada rato y dejan a la gente sin agua mientras las reparan. La gente está viviendo sin agua desde hace años y normalizaron estar sin agua.

En Campo de la Cruz, el problema es que el punto de captación está en un brazo artificial del río Magdalena. Hace poco hubo niveles bajos de agua, se secó ese brazo y ahí es donde viene la negligencia.

La decisión de la Gobernación fue firmemos una urgencia manifiesta, alquilemos unas retroexcavadoras y tratemos de abrir el brazo para que entre el agua hasta acá, cuando la solución era reubicar el punto de captación.

Se gastaron recursos en algo que es temporal, porque el río va a volver a coger su cauce. Entonces no sé si van a durar toda la vida alquilando retroexcavadoras para jalar el agua para acá pudiendo montar el proyecto para poner el punto de captación directamente en el río Magdalena.

El otro rollo es en Puerto Giraldo, el corregimiento más grande del Atlántico y que está al lado del río, pero no tiene agua. En el acueducto comunitario, la falta de inversión ha generado afectaciones.

Esa es el agua más puerca que tiene el departamento, porque a la planta de tratamiento no le meten ni un peso. Y yo siento, y no me da pena decirlo, que es el ego del gobernante. El ego del gobernante es querer mostrar que sí está haciendo y se cuestiona por gastar recursos en obras que van por debajo y no se pueden mostrar, no te lo agradece nadie.

A eso se suma Malambo, que es increíble que en pleno siglo XXI tenga problemas de agua. En Puerto Colombia, que quieren que sea un destino turístico, las presiones solo llegan al 70 % u 80 % del pueblo. También está el caso de Luruaco. Lo que más me llama la atención es que la gente ha aprendido a vivir con eso, en un departamento que está lleno de agua.