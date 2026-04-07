Con la participación de autoridades departamentales, distritales y actores del sector cultural, este martes se instaló el II Congreso Internacional ‘Carnaval, Educación y Transmisión de Saberes’, un espacio que busca fortalecer la salvaguardia de las tradiciones y consolidar la enseñanza del patrimonio cultural en las nuevas generaciones.

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El encuentro, que se desarrolla en la Universidad del Atlántico y en Bellas Artes, reúne a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre el papel de la educación en la preservación del Carnaval de Barranquilla, considerado una de las manifestaciones culturales más importantes del país.

La instalación, estuvo a cargo del Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien destacó que el crecimiento y reconocimiento del Carnaval de Barranquilla es el resultado de un proceso investigativo riguroso que ha permitido reconectar la fiesta con sus raíces culturales en el departamento.

“El Carnaval de Barranquilla ha llegado a lo que es hoy gracias a un proceso serio de investigación. Cuando comenzamos a analizar sus expresiones culturales, encontramos que sus raíces están profundamente ligadas a manifestaciones que nacen en los municipios del Atlántico”, explicó el mandatario.

Verano recordó cómo algunas de estas expresiones han sido incorporadas recientemente al carnaval, generando gran impacto entre el público. “Nunca había visto el son de negro de Santa Lucía, y cuando lo conocí me propuse traerlo al Carnaval de Barranquilla. Cuando lo hicimos, hace menos de 10 años, fue una verdadera sensación”, relató.

Para el gobernador, el carnaval es un proceso creativo en constante evolución. “Nuestro carnaval no solo conserva las expresiones culturales tradicionales, sino que permanentemente nacen nuevas manifestaciones, producto de la creatividad de los hacedores culturales”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que uno de los principales objetivos del congreso es reflexionar sobre ese proceso dinámico. “Queremos preservar esa riqueza creativa, entender cómo nace, cómo se nutre y cómo sigue evolucionando el carnaval. Ese es el llamado de este congreso: analizar cómo seguimos construyendo cultura desde nuestras raíces”, afirmó.

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Por su parte, Carmen Meléndez, resaltó el respaldo institucional que ha permitido consolidar este tipo de iniciativas.

“El año pasado realizamos el primer Congreso Internacional Carnaval Inclusión y Salvaguardia. En ese congreso obtuvimos una información de más de nueve mil voces que evidenció que la educación y la transmisión de saberes son las principales necesidades para proteger el patrimonio cultural inmaterial”, explicó.

A partir de estos resultados, la Gobernación del Atlántico ha orientado sus esfuerzos hacia la integración de la cultura en los procesos educativos.

“Si vamos a hacer un segundo congreso, debemos atender a esas necesidades prioritarias. Hoy nos volvemos a encontrar para dialogar sobre lo que es un carnaval más allá del jolgorio y cómo desde la educación podemos salvaguardar este patrimonio cultural inmaterial”, indicó.

Meléndez también destacó la articulación liderada desde el gobierno departamental entre distintos actores del sector cultural y educativo.

“La articulación es excelente: instituciones educativas, universidades y organizaciones externas. El carnaval en Barranquilla es de todos y de todas”, señaló.

A su turno, el secretario de Cultura del Distrito de Barranquilla, Jhonny Vizcaíno Vargas, destacó durante el congreso internacional de carnaval la importancia de estos espacios para fortalecer la sostenibilidad, el crecimiento y la transmisión de saberes de la fiesta más emblemática del país.

“Para nosotros es un motivo de orgullo poder hacer parte de este propósito, y aún más celebrarlo en una fecha tan especial como el cumpleaños de nuestra amada Barranquilla”, expresó el funcionario.

Vizcaíno sostuvo que desde la Administración distrital se reconoce el Carnaval como un símbolo de identidad y patrimonio vivo, que trasciende los cuatro días de celebración.

“Esta fiesta no se vive solo durante el Carnaval, se construye y se siente todo el año, especialmente en espacios de diálogo y construcción colectiva como este congreso”, afirmó.

El evento que se extenderá hasta este 8 de abril cuenta con la participación internacional de países como Argentina, Ecuador y Venezuela, así como representantes de distintos carnavales del país, entre ellos el de Pasto y La Guajira.

Participación internacional

El evento también cuenta con la participación de expertos internacionales, como la académica argentina Erna María Peberelli, quien compartió experiencias sobre la relación entre e

“Hoy venimos a contarducación y cultura en el Carnaval de Gualeguaychú.les nuestra experiencia. Tenemos una transmisión de saberes muy fuerte y una cultura carnavalera enorme que involucra tanto la educación formal como la informal”, expresó.

La ponente explicó cómo en su país las comparsas han impulsado procesos educativos desde la comunidad.

“Las comparsas crearon educación, hicieron escuelas. El carnaval nació antes que la escuela, pero luego el carnaval hizo escuela, generando un vínculo directo con las nuevas generaciones”, agregó.

La agenda cultural continuará con diversas ponencias y muestras folclóricas este 8 de abril.