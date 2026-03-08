El incendio que consumió un restaurante en el barrio Las Flores fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos, informó la Alcaldía, que confirmó la participación de cuatro máquinas para atender la emergencia.
De acuerdo con el reporte oficial, tras varias horas de labores el incendio entró en fase de enfriamiento y remoción, etapa en la que los organismos de socorro trabajan para reducir la temperatura de las estructuras afectadas y retirar material quemado con el fin de evitar que se reactiven las llamas.
En la atención de la emergencia participaron cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de unidades de la Armada Nacional y de empresas del sector que colaboraron en las labores de respuesta.
Así se registró la emergencia
El incendio se registró en horas recientes, al parecer, en el restaurante El Proveedor, ubicado en el barrio Las Flores, donde las llamas se propagaron rápidamente y provocaron pérdidas totales en el establecimiento.
Hasta el lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, que trabajaron para controlar el fuego ante el riesgo de que se extendiera a otros negocios del sector.
De acuerdo con reportes preliminares, las llamas también alcanzaron el restaurante El Carmen, lo que generó alarma entre comerciantes y residentes de la zona.
Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados mientras avanzan las labores de enfriamiento y remoción en el área afectada.