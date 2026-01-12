La Puerta de Oro de Colombia sigue apuntándole al desarrollo y al progreso. Barranquilla logró entender que para seguir posicionándose como un referente en competitividad e inversión es fundamental seguir fortaleciendo la infraestructura; impulsar la formación de talento; facilitar los procesos para inversionistas, y consolidarse como una sede de grandes eventos nacionales e internacionales.

Lea aquí: En el Caribe las tarifas de energía han bajado más del 28% en los últimos dos años: Minminas

A propósito, para el 2026, la capital del Atlántico tiene un año prometedor en materia de eventos. De acuerdo con ProBarranquilla, hasta la fecha hay confirmados 15, los cuales ratifican la confianza en la ciudad y en el departamento por su capacidad para albergar encuentros de alto nivel.

“Estos eventos se convierten en una herramienta clave para fortalecer la competitividad de Barranquilla y del departamento del Atlántico, al activar sectores estratégicos de la economía y consolidar a la ciudad como un escenario idóneo para la realización de encuentros especializados de alto nivel”, expresaron.

Dentro de esta agenda se destacan Expografitech, del 7 al 8 de mayo, el cual busca dinamizar el sector industrial y gráfico al conectar tecnología, proveedores y empresas.

Asimismo, ExpoProBarranquilla 2026, el cual se realizará el 13 y 14 de mayo. Este encuentro promete ser un punto estratégico para inversionistas, empresarios y tomadores de decisiones. Además, pretende reafirmar el compromiso de la ciudad con la atracción de inversión, el desarrollo empresarial y la generación de nuevas oportunidades.

En este mismo listado se agenda el Encuentro de Empresarios de Transporte de Carga y Logística de Fedetranscarga (del 12 al 14 de agosto), el cual refuerza el papel de Barranquilla como un hub logístico clave, alineado con su vocación portuaria y su rol estratégico en el comercio nacional.

Por otro lado, desde el enfoque del conocimiento y la innovación, el Congreso Internacional de Ortodoncia (del 27 al 29 de septiembre) fortalece el sector médico-científico al atraer especialistas, investigadores y empresas del sector salud, promoviendo el intercambio académico.

“Más que eventos aislados, esta agenda representa una estrategia de posicionamiento y desarrollo, con impactos económicos directos e indirectos que consolidan a Barranquilla como una ciudad especializada, competitiva y preparada para convertir los eventos en motores de desarrollo y proyección a largo plazo”, culminaron.

Sin embargo, al Distrito le esperan otros tres eventos con los que se tienen altas expectativas.

Sede de la Reunión Anual de la Red de Ciudades

Durante el Foro de la OCDE, celebrado desde el 8 al 11 de julio en Barranquilla, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que la ciudad será sede de la Reunión Anual de la Red de Ciudades en 2026.

Ramiro López-Ghio, representante del BID en Colombia, fue el encargado de informar que Barranquilla y Bogotá recibirán este evento de talla internacional por sus destacados logros en la gobernanza, la aplicación de sus políticas públicas y atención a las comunidades.

“Agradecerle al BID, entre otras, que nos escogen a Bogotá y a Barranquilla para el próximo año, un evento muy importante. Y en el marco de este evento, no puede haber una mejor noticia que esa. Agradecerle al BID no solo por esta escogencia, sino por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de muchos años, mejor dicho, más de una década, apoyándonos en los grandes proyectos que Barranquilla ha realizado”, expresó el mandatario.

A su turno, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió con el alcalde de los barranquilleros esta celebración: “Como dice Alex, el BID ha sido fundamental para las ciudades en Colombia, en el caso de Bogotá, sobre el motor de nuestra transformación en este momento, por ejemplo, con la línea 1 del metro y con la línea 2 del metro. (...) Creo que es un mensaje muy importante que refleja lo que está pasando en las ciudades de Colombia, y es como la transformación del país está teniendo en las ciudades el escenario principal”, expresó el jefe de la capital colombiana.

Cabe destacar que el Banco de Desarrollo se encarga de brindar un apoyo financiero y técnico a gobiernos nacionales, subnacionales y otras entidades de la región.

Asimismo, ejecutan investigaciones de vanguardia e implementan soluciones para enfrentar los desafíos del desarrollo, tanto a nivel local como global.

Por otra parte, la Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre las ciudades de América Latina y el Caribe. El propósito, de acuerdo con la entidad, es “generar capacidades para promover el desarrollo urbano sostenible en la región”.

En el estadio Metropolitano, el continente vivirá la final de la copa Conmebol Sudamericana 2026

El 28 de noviembre, siendo el mediodía en Lima, Perú, el congreso extraordinario de la Conmebol oficializó a Barranquilla como la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. La ciudad fue elegida por unanimidad por el consejo del máximo ente del fútbol en Suramérica. En ese orden de ideas, la final se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Alejandro Domínguez, presidente del órgano, destacó la decisión en aquel entonces. “Se deliberó y, de forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza a Barranquilla para que sea sede de la final única de Sudamericana 2026. Estamos seguros de que la elección ha sido correcta y que vamos a disfrutarla”, sentenció.

estadio_metropolitano.jpg

Cabe destacar que la ciudad se convertirá en la primera del país en recibir una final continental en partido único desde que la Conmebol implementó este formato para definir a los campeones.

Asimismo, es de señalar que la designación ya venía siendo manejada desde hace varios meses en los corrillos del balompié continental. La confirmación se había anticipado públicamente el 11 de septiembre pasado cuando el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, aseguró que Barranquilla sería la sede, versión que ahora queda ratificada tras la decisión formal adoptada por la Conmebol.

En el encuentro también estuvo presente el barranquillero Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien se mostró complacido con la elección y destacó el significado histórico de la designación para el país y para la ciudad.

Para Barranquilla, la final de la Copa Sudamericana 2026 representa una vitrina sin precedentes ante el continente. La ciudad recibirá a miles de aficionados, delegaciones deportivas, prensa internacional y turistas, lo que tendrá un impacto directo en sectores como la hotelería, el comercio, el transporte y la gastronomía.

La Conmebol, por su parte, valoró la trayectoria del Metropolitano como sede habitual de la selección Colombia y su capacidad logística, además del compromiso de las autoridades locales para ejecutar las obras requeridas en los tiempos establecidos.

El Distrito se postula como anfitrión para magno evento de la OEA

En el marco del desarrollo de la OCDE, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que la ciudad emprenderá un nuevo proyecto al aspirar a ser sede del Programa de Desarrollo de la Competitividad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), buscando dar un nuevo impulso a la ciudad.

La solicitud fue realizada en compañía de AmCham, ProBarranquilla, la Gobernación del Atlántico y la academia: UniBarranquilla y la Universidad Simón Bolívar.

“Nos postulamos para ser escogidos como el epicentro de la conversación de competitividad, innovación y productividad en las Américas el próximo año”, informó el mandatario a través de sus redes.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un órgano internacional cuyo fin es afianzar la paz y la seguridad del continente.

Además, buscan prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias; organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, y procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten.