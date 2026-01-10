Debido a la masiva asistencia y alta demanda, la Alcaldía de Soledad, a través de la Oficina de Víctimas y en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), extendió el proceso de inscripción a los cursos de la entidad hasta el próximo 13 de enero.

Las formaciones, que incluyen áreas como manipulación de alimentos, patronaje, belleza, decoración, cocina internacional y mecánica de motocicletas, entre otras, han despertado un amplio interés por parte de la comunidad soledeña.

Según la administración municipal, más de 650 personas se encuentran inscritas hasta el momento.

En ese sentido, la alcaldesa Alcira Sandoval mencionó que “la idea es garantizar que más jóvenes y ciudadanos puedan acceder a estos espacios de formación y fortalecer sus habilidades para el trabajo”.

Es importante resaltar que estas capacitaciones se desarrollarán en el Centro Regional de Atención a Víctimas del municipio.