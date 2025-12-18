Con el objetivo de contar con información clara y actualizada sobre el sistema de alumbrado público, Air-e Intervenida viene desarrollando un proceso de verificación y levantamiento censal de luminarias en diferentes municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La labor se realiza de manera conjunta con las administraciones municipales y los concesionarios del servicio, permitiendo identificar los puntos de luz existentes, revisar su estado operativo y definir cuáles hacen parte del inventario oficial en cada territorio.

La empresa explicó que su participación en este proceso no implica la administración del alumbrado público, ya que esta responsabilidad recae exclusivamente en los municipios y en los operadores designados. Air-e Intervenida actúa únicamente como proveedor de energía y recaudador del servicio, en los casos donde así lo establecen los convenios vigentes.

Uno de los primeros municipios en culminar formalmente este ejercicio fue Juan de Acosta, donde tras las etapas técnicas de revisión y conciliación, 199 luminarias no fueron avaladas dentro del inventario oficial, lo que representa cerca del 10 % del total de puntos de luz verificados.

En consecuencia, se informó que en los próximos días se adelantará el retiro de estas luminarias, procedimiento que se realizará únicamente sobre aquellos elementos que no cuentan con reconocimiento oficial por parte del municipio.

Air-e Intervenida indicó que este tipo de ejercicios se adelanta en todos los municipios donde existen convenios vigentes, siguiendo criterios técnicos, legales y de concertación institucional, con el acompañamiento permanente de las autoridades locales.

Finalmente, la empresa reiteró su disposición de mantener un trabajo articulado con alcaldías y concesionarios, enfocado en alcanzar acuerdos que permitan mejorar la gestión del alumbrado público y generar impactos positivos para las comunidades.