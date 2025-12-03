Barranquilla se alista para brillar. El alcalde Alejandro Char confirmó este miércoles que la instalación del alumbrado navideño por varios sectores de la ciudad ya se encuentra en desarrollo.
A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer que los sectores donde se llevan a cabo los trabajos son: Gran Malecón del Río y el Malecón de Rebolo.
“Estamos preparando nuestro primer gran regalo de Navidad: una Barranquilla iluminada y llena de magia. Prepárense para disfrutar esta temporada con el corazón lleno de alegría”, publicó.
A su vez, en el vídeo que compartió Char se puede observar que algunos elementos como árboles y carrozas ya están ubicados en los sitios emblemáticos de la ciudad, a falta de la instalación de las luces.
De esta manera, se espera que para este 7 de diciembre, Día de las Velitas, la ciudad ya cuente con algunos elementos de alumbrado público alusivos a la navidad.