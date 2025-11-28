La Alcaldía de Juan de Acosta dio a conocer que los habitantes del municipio podrán acceder a beneficios para el pago de sus intereses moratorios en el impuesto predial hasta este domingo 30 de noviembre.

Según la administración, la población tendrá un descuento del 70% si paga estos intereses hasta esta fecha.

Además, podrán optar por un descuento del 35% si pagan sus obligaciones antes del 30 de diciembre.

Los pagos se realizarán directamente en la Secretaría de Hacienda Municipal, así como en los bancos autorizados como Bancolombia mediante el convenio predial #85648 C.R.A o #88256.

Al respecto, el alcalde Carlos Fidel Higgins, extendió una invitación a toda la comunidad para que aproveche estos alivios financieros.

“Juntos hacemos el mejor equipo por Juan de Acosta, por eso queremos ayudar a nuestra gente con sus deudas en el predial y que puedan pasar esta navidad más tranquilos por haber cumplido con sus pagos”, declaró.