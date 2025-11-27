La Alcaldía de Malambo, a través de la Oficina Asesora de Planeación, lanzó una alerta por la proliferación de lo que serían posibles estafas con venta de tierras en el municipio.

Es por eso que la administración del municipio hizo un llamado a la ciudadanía en general para “evitar que sean víctimas de engaños con supuestas ventas de lotes en diferentes sectores”.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Martha Morales, advirtió que en redes sociales (Facebook y WhatsApp) se difunden videos que ofrecen terrenos “desde 6 millones, 6 x 12 con escrituras públicas” y con “planes de financiamiento”, información que no corresponde a ningún proceso oficial.

Morales aclaró que ninguna dependencia de la Administración ha autorizado, promovido o participado en este tipo de ofertas.

De igual forma, invitó a los habitantes a “verificar cualquier trámite o información directamente en los canales institucionales, con el fin de prevenir estafas y proteger el patrimonio de las familias malamberas”.

Finalmente, la funcionaria reiteró su compromiso por mantener informada a la comunidad y pidió reportar cualquier caso sospechoso para activar los procedimientos correspondientes.