La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la realización de una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro, programada para el 26 de noviembre, con el propósito de ofrecer soluciones de pago, orientación y trámites esenciales a contribuyentes con deudas tributarias.

La jornada está dirigida a 43.000 contribuyentes que registran obligaciones pendientes por un valor cercano a $6,7 billones. Las ciudades con mayor concentración de cartera son Bogotá, con $1,56 billones; Medellín, con $921.392 millones; Santa Marta, con $795.673 millones; Barranquilla, con $765.828 millones; y Cali, con $648.208 millones.

Durante el evento, la Dian brindará soluciones efectivas para normalizar la situación tributaria, especialmente en obligaciones relacionadas con IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo. El objetivo es facilitar acuerdos de pago, prevenir sanciones y ofrecer acompañamiento directo para trámites asociados al cumplimiento fiscal antes de que avancen procesos administrativos.

La atención se ofrecerá de manera simultánea en Bogotá y en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para cobro, incluida Barranquilla. Aunque los contribuyentes fueron citados previamente por correo electrónico, la feria también estará abierta para quienes deseen asistir sin convocatoria, garantizando atención personalizada, sin filas y con orientación especializada.

En Barranquilla, los contribuyentes podrán acudir a la sede ubicada en la Calle 77 # 59-35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 17, donde recibirán orientación sobre facilidades de pago, información de cobranzas, corrección de declaraciones y otros trámites relacionados con el cumplimiento tributario.