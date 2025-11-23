La Alcaldía de Barranquilla recibió la aprobación del Presupuesto de Rentas y Gastos para 2026 de parte del Concejo Distrital: la cifra asciende a $7,7 billones ($7.727.117.331.000).

Le puede interesar: El mapa del empobrecimiento energético en el Atlántico

El presupuesto 2026 representa un crecimiento del 15% frente a la vigencia 2025 ($6,7 billones). El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de la aprobación del presupuesto para el próximo año:

“El presupuesto de nuestra ciudad crece a $7.7 billones para 2026, $1 billón más que en la vigencia actual. El Concejo Distrital aprobó el presupuesto para el próximo año, que alcanza un aumento del 15%. De este total, el 85% se destinará a inversión social, que también aumenta de $5.5 billones a $6.3 billones, y los gastos de funcionamiento representan el 7%”, publicó en su cuenta de X.

El mandatario también agradeció a la corporación distrital: “Gracias al Concejo por aprobar esta cifra. Cada peso estará destinado a que nuestra ciudad continúe creciendo con bienestar y dignidad. Vamos por el camino correcto y seguiremos avanzando por más”.

Las cuatro líneas estratégicas definidas en Plan de Desarrollo 2024 – 2027 son las siguientes: