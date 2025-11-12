La Alcaldía de Barranquilla, mediante su Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público, adelanta este miércoles un operativo en el centro de la ciudad, con el fin de verificar los permisos de los vendedores que realizan su actividad a lo largo de la carrera 44 entre calles 35, 36 y 37.

En coordinación con la Policía Nacional, la de Tránsito del Distrito y los Orientadores de Movilidad, se está haciendo el proceso de verificación de que los vendedores cuenten con los permisos.

Según se ha logrado establecer, por el momento cinco carretillas y carritos han sido incautados por falta de permisos.

Así mismo, se hace proceso de individualización de los vendedores, con el fin de establecer si son requeridos por las autoridades judiciales.

Es de recordar que el pasado martes, cerca a este sector, hubo un acto de intolerancia entre un vendedor y el conductor de un bus de servicio público.

La situación terminó con el conductor herido con un arma cortopunzante, en hechos que todavía son materia de investigación.