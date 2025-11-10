Su fuerza interior, autenticidad y conexión con la cultura wayuu, manifestada en su carisma y resiliencia, y a menudo simbolizada por los colores y el arte textil de sus trajes, es lo que lleva en las venas María Lucía Povea, señorita Riohacha 2025 – 2026.

La hermosa candidata siempre porta una sonrisa llena de emoción y orgullo, pues para ella es un sueño representar a las mujeres de su ciudad en un escenario tan importante como lo es el Concurso Nacional de Belleza, que no solo busca resaltar la belleza de la mujer colombiana, sino sus capacidades en el campo laboral y los aportes que puede hacer a la sociedad.

María Lucía fue coronada este viernes 7 de noviembre, en una elegante ceremonia que se llevó a cabo a las 6:00 de la tarde en el reconocido Hotel Gimaura.

A sus 23 años, la señortita Riohacha se ha dedicado a representar la esencia de la mujer riohachera, inteligente, soñadora y comprometida con su tierra. Actualmente es estudiante de Arquitectura en la Universidad de la Costa, donde se ha destacado por su disciplina y creatividad.

Además, se encuentra realizando sus prácticas profesionales en el Departamento de Infraestructura Física de la Universidad de La Guajira, aportando sus conocimientos al desarrollo institucional y urbano del departamento.

Su preparación

Desde pequeña ha tenido el pensamiento de que le gustaría hacer algo más por sus raíces, y hoy portar este título le ha permitido darse cuenta de que Riohacha tiene muchas falencias a nivel cultural, biodiverso y turístico, pero no es por falta de riquezas, sino por falta del trabajo para visibilizarlas.

“Ha sido muy enriquecedor todo el proceso, no lo esperaba, tal vez llegué a un punto de la vida en el que dije: «No, este sueño no es el camino, hay otros rumbos», y fíjate que Diosito siempre coloca las cosas en el momento indicado, en nuestras manos, ya está en nosotros saber si aprovechamos o no estas oportunidades. En mi caso pasó que en el tiempo de las preparaciones físicas, mentales, culturales y orales me di cuenta de que más que ganar una corona esto se trata de llevar un mensaje como mujeres y tener un compromiso con quienes representamos”, contó.

Durante los últimos tres meses María Lucía se ha dedicado a entrenar la mente y el cuerpo con constancia, pues comentó que sus entrenamientos pueden repetirse dos veces al día. Tiene clases intensivas de oratoria y neurolingüística.

“Tengo preparación en cultura general, también llevo mi preparación integral en pasarela, expresión corporal. Ha sido todo un conjunto no solamente aprender de esto, sino también aprender a conocerme a mí y aprender a conocer a profundidad mis raíces, lo primordial”.

Lo que sigue

Las joyas de su ciudad son lo más importante para ella y esto es lo que busca resaltar. Desde su profesión Povea destaca que la neuroarquitectura y la sostenibilidad podrían llevar a Riohacha a un mejor desarrollo si se empieza a implementar.

“El tema de los mangles, todas las especies con las que contamos en Riohacha y los parques. De hecho, los parques naturales son muy importantes, contamos con tres que abarcan a todo el departamento. Yo lo que quiero es que toda Colombia conozca las bellezas que tenemos en mi tierra, los flamencos rosados son un espectáculo, de eso es lo que siempre hablaré”, expresó.

Dijo igualmente a esta casa editorial que lo más importante de participar en estos certámenes de belleza es mantener la autenticidad y la seguridad, para ella estas son dos cosas a las que no se les puede dejar de ser fiel, ya que la naturalidad no solo se basa en lo físico, sino también en lo que viene de adentro.

En su coronación, la soberana agradeció la confianza depositada en ella y expresó su deseo de dejar en alto el nombre de su ciudad. “Ser señorita Riohacha es un honor y una gran responsabilidad. Quiero ser una embajadora de nuestra cultura, de nuestro arte y de la hospitalidad que nos caracteriza, porque somos personas amables y llenas de muchas cosas lindas para dar”, manifestó emocionada.

Con su coronación, María Lucía Povea inicia un nuevo capítulo como embajadora de Riohacha, con el firme propósito de promover el turismo, la educación y el amor por las raíces guajiras. Y espera con ansias estar en Cartagena de Indias con sus compañeras para vivir una nueva experiencia.