El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció que el departamento recibirá 20 ambulancias con el fin de fortalecer la atención de la red hospitalaria en el territorio, así como garantizar una respuesta más rápida a los pacientes.

Asimismo, indicó que, con el apoyo del Ministerio de Salud, vienen en camino las primeras 6 ambulancias y que cada municipio recibirá una.

“Con el apoyo del Ministerio de Salud, vienen en camino las primeras 6 ambulancias de un total de 20 para fortalecer la atención y garantizar una respuesta más rápida en nuestra red hospitalaria”, informó el gobernador.

Por otra parte, señaló que realizarán una revisión mecánica a los vehículos antes de enviarlas.

“No sé cuál va a ser el orden de entrega, pero la idea es que las tenemos ahora que reparar para hacer una especie de revisión mecánica, y las mandamos inmediatamente”, detalló el máximo mandatario del departamento.

Finalmente, el gobernador notificó que también van a hacer una ceremonia el próximo lunes cuando ya hayan llegado algunas adicionales para poder empezar el envío.