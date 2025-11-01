En la ciudad se respira un ambiente de alegría, cultura y deporte debido a la llegada del Giro de Rigo 2025, edición Carnaval, este domingo 2 de noviembre. Por este motivo, cada vez siguen llegando a Barranquilla más visitantes y deportistas que no quieren perderse esta actividad.

En ese sentido, Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística (Cotelco) en el Atlántico, confirmó a EL HERALDO que ya hay más de un 90% de ocupación hotelera en la ciudad por el evento.

“En un principio las proyecciones que teníamos no eran tan buenas, pero con el pasar de los días fueron llegando más turisrtas a la ciudad y desde el viernes ya andamos en 90% de ocupación, especialmente en Puerto Colombia y el norte de la ciudad”, declaró.

Agregó que: “incluso los hoteles del centro de la ciudad, que serían los menos ocupados por la distancia a la que se encuentran de los sitios de la carrera, están mostrando una subida en la ocupación”.

De esta manera, Muvdi resaltó que “la ciudad viene creciendo con este tipo de eventos como el Giro de Rigo, porque no solo es deporte, es comercio, turismo y cultura, y son escenarios que hay que aprovechar para el progreso”.

Llegada de turistas

Ciclistas, acompañantes y turistas que llegan al Giro de Rigo se están contagiando de la alegría barranquillera

Fabián Mera, uno de los asistentes al evento, se mostró muy emocionado con su llegada a la ciudad y ver cómo fue recibido, con mucha energía, goce y alegría.

Con respecto a esto, La Alcaldía de Barranquilla informó que está realizando un acompañamiento al evento, desde el ingreso a la ciudad con información turística y recomendaciones para hacer de su estancia una experiencia única.

Yamila Hanna, jefe de la Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, aseguró que “con el liderazgo del alcalde Alejandro Char estamos impulsando todo el potencial turístico de la ciudad y dando la bienvenida a nacionales e internacionales que vienen con ocasión del Giro de Rigo, y conozcan esta Barranquilla que está a otro nivel”.