Pocas horas después de conocerse la designación de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su inconformidad y aseguró que la noticia “no le gustó para nada”.

“Sigue quedando la rectoría en la misma casa política. Las universidades no están para eso. Yo creo que el elegido está inhabilitado”, manifestó el funcionario.

Benedetti explicó que la elección podría ser demandada porque, entre otros motivos, el nuevo rector no cumpliría con los cuatro años de docencia exigidos.

“Me imagino que se demandará penalmente ante la Procuraduría, y muy seguramente vendrán sanciones”, indicó.

El ministro también recordó que el Ministerio de Educación había solicitado que la votación no se realizara este día. Sobre el voto del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fue enfático:“Él siempre espera hasta el final para ganar”.

Asimismo, Benedetti afirmó que le gustaría que la Universidad del Atlántico contara con un rector que se destacara por su compromiso con la academia y la ilustración, y no por pertenecer a una casa política.

Ante el anuncio de posibles protestas por la elección, hizo un llamado a los estudiantes a manifestarse de forma pacífica.

“La violencia termina acabando con cualquier perspectiva de lo que se quiere lograr o denunciar. Que lo hagan sin destruir, sin reventar vidrios ni hacer quemas”, subrayó el ministro.